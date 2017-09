Wester-Ohrstedt : „Kinder sind selbstbewusster geworden“

vergrößern 1 von 1 Foto: Silke Schlüter 1 von 1

Seit ihrem ersten Arbeitstag vor 30 Jahren hat sich eines bei Anke Hansen nie geändert: „Ich gehe nach wie vor jeden Tag mit Freude zur Arbeit“, sagt sie mit einem Lächeln, und auf die Frage, ob ihr das Gewusel im Kindergarten nicht manchmal zu viel wird: „Nein, nie! Die Kinder geben so viel zurück.“

Dabei hat sich seit September 1987 im Alltag des Evangelischen Kindergartens insgesamt sehr viel verändert. Nicht nur, dass die Einrichtung, sowohl von den Räumlichkeiten als auch von den Aufgaben her, mit der Zeit immer größer wurde – mittlerweile werden dort mehr als 60 Kinder betreut, vom Baby bis zum Schulanfänger. Auch die Kinder selbst haben sich in ihrem Wesen verändert, kommen heute viel freier, selbstbewusster und irgendwie auch weltoffener in die Einrichtung. „Als ich noch klein war, empfanden wir schon einen Ausflug nach Husum als große Reise. Heute sind die Kinder oft schon durch die halbe Welt gereist und haben dementsprechend viel zu erzählen, wenn sie zu uns kommen“, so ihre Erfahrung. Weitere Herausforderungen seien zudem dadurch entstanden, dass die Eltern selbst der Allerkleinsten heute oft beide berufstätig sind – sein müssen.

Zu den schönsten Erlebnissen in den drei Jahrzehnten zählt Anke Hansen die Tatsache, dass sie bereits die zweite Generation betreuen darf: Nicht wenige ihrer Schützlinge aus den ersten Jahren bringen inzwischen ihren eigenen Nachwuchs in den Kindergarten. „Daraus ergibt sich dann wieder ein besonderes Verhältnis“, sagt die engagierte Erzieherin.

Vor elf Jahren übernahm sie neben der Gruppenleitung zusätzlich die Leitung des Kindergartens und damit auch die Verantwortung für das neunköpfige Team. Dass die Bürokratie und insbesondere die Dokumentation, die für jedes einzelne Kind erstellt werden muss, viel aufwendiger geworden ist und vor allem viel Zeit verschlingt, bedauert Anke Hansen manchmal ein bisschen. Gleichzeitig schätzt sie sich aber auch sehr glücklich, weil sie mit ihren Kolleginnen ein „tolles Team“ und mit Pastor Jürgen Kaphengst „einen tollen Chef“ hat.

Dass diese Wertschätzung durchaus auf Gegenseitigkeit beruht, wurde anlässlich ihres 30-jährigen Dienstjubiläums deutlich: So hatte das Team gemeinsam mit den Kindern ein Frühstück organisiert, bei dem fröhlich gesungen wurde, während Pastor Kaphengst am Sonntag zu Ehren von Anke Hansen einen Familien-Gottesdienst inszenierte.