Tönninger Bücherei : Kinder haben jetzt ihren eigenen Bereich

vergrößern 1 von 1 Foto: döh 1 von 1

Christine Koch und Maren Hinrichs sind mehr als erfreut, dass nach dem Umzug der Tourismus-Information in das ehemalige AOK-Gebäude am Marktplatz die Tönninger Bücherei nun über wesentlich mehr Platz verfügen kann. Fast 300 Quadratmeter stehen nun insgesamt zur Verfügung. Der Kinderbuchbereich wurde in einen separaten Raum verlegt. Durch den frei gewordenen Platz konnten hier und da gemütliche Leseecken zum Schmökern und Klönen geschaffen werden. Auch der großzügig gestaltete Empfangstresen hat wieder seinen alten Platz gefunden.

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde wurden nun die erweiterten Räume feierlich eingeweiht. Erschienen waren unter anderem Dr. Heinz-Jürgen Lorenzen sowie Magret Much von der Büchereizentrale Schleswig-Holstein sowie Innenarchitektin Jacqueline van Laak, die maßgeblich für die Neugestaltung und dem Kauf von Möbeln verantwortlich war, außerdem Bürgermeisterin Dorothe Klömmer, Torsten Kress von der Tourismus-Information sowie die Stadtvertreter Peter Tetzlaff und Heidemarie Schulz. Alle überbrachten sie ihre Glückwünsche. „Die Bücherei kann das Wohnzimmer von jedermann sein“, sagte Bürgermeisterin Dorothe Klömmer. Dieser Meinung schließt sich auch Christine Koch an. „Wer sich allein fühlt und einfach Kontakt zu anderen Menschen sucht, darf gern einmal bei uns reinschauen.“ Auch bei kleinen Hilfestellungen, wie beim Ausfüllen eines Formulars, ist man gern behilflich. Neben den üblichen Lesungen sind auch kleine Zusammenkünfte geplant. Ein Nähtreff ist bereits in Vorbereitung.

Mit Leben füllte sich am Nachmittag der neue Kinderbuchbereich. Mädchen und Jungen des Städtischen Kindergartens waren eingeladen. Sie erfreuten sich am Bilderbuchkino oder ließen sich schminken. Später nahm Christine Koch in dem gerade noch rechtzeitig gelieferten knallroten Vorlese-Sessel Platz und las ihnen vor.