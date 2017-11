Rantrum : „Kinder abzuweisen ist keine Alternative“

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

von Patricia Wagner

erstellt am 06.Nov.2017 | 10:00 Uhr

Das Problem ist schon lange bekannt: Die DRK-Kindertagesstätte in Rantrum ist randvoll. Kurzfristig konnte die Gemeinde eine Lösung schaffen – eine Gruppe mit Kindern unterschiedlichen Alters ist im August ins Jugendzentrum gezogen (wir berichteten). Doch dort können die Mädchen und Jungen nur bis Ende Juli 2018 bleiben, so lange gilt die Genehmigung der Aufsichtsbehörde. „Wir müssen mal wieder nachlegen“, sagte Bürgermeister Horst Feddersen in der jüngsten Gemeindevertreter-Sitzung.

Es komme immer mehr Nachwuchs hinzu. „Kinder abzuweisen ist keine Alternative. Wir möchten sie hier behalten und damit auch unsere Schule stärken“, erklärte er. Deshalb sei es umso wichtiger, jetzt einen Anbau der Kindertagesstätte voranzutreiben. In Richtung kleiner Parkplatz soll erweitert werden. „Natürlich wird das kosten, aber es ist gut angelegtes Geld, das wir in diesem Moment noch haben“, so Feddersen und rief in Erinnerung, dass bei einem Anbau pro Kindergartenplatz ein Zuschuss von 15.000 Euro zu erwarten wäre. Die anderen Gemeindevertreter sahen das genauso, und so fasste das Gremium einen Grundsatzbeschluss für den Anbau.

Beschlossen wurden auch die Änderung der Kindertagesstätten-Satzung und der Elterngebühren in der neuen altersgemischten Gruppe. Die betragen für drei- bis sechsjährige Kinder nun 143,08 Euro. Die Betreuungszeit umfasst sechs Stunden. Die Eltern der Ein- bis Dreijährigen zahlen 191,25 Euro. Auch hier dauert die Betreuung sechs Stunden.

Die Kindertagesstätte war auch Thema in der Einwohnerfragestunde. „Wie soll die Außenanlage für die Kleinen gestaltet werden, die ins Jugendzentrum gezogen sind?“, wollte ein Einwohner wissen. „Sie können die kleine Halle nutzen und den Spielplatz am Schwimmbad“, antwortete Feddersen. Die Kinder würden sich auf dem Gelände bislang sehr wohlfühlen, bekräftigte er.

Ein weiterer Punkt, der die Gemeinde Rantrum besonders beschäftigt, ist die Bebauung des Gebietes nördlich der Hauptstraße, östlich der Meiereistraße, westlich der Nicolaus-Bachmann-Straße und südlich der Schulstraße. Um das Ortsbild zu erhalten, wollen die Gemeindevertreter nicht, dass dort Mehrfamilienhäuser entstehen. Die Verdichtung im Dorf werde so nicht mehr akzeptiert, betonte Feddersen. „Wir müssen da Struktur hineinbekommen und sollten bis zur endgültigen Klärung eine Veränderungssperre verhängen“, fügte er hinzu. Diese gilt für zwei Jahre. Der Erlass wurde einstimmig beschlossen. Allerdings soll die Sperre nicht für Einzelhäuser gelten, sie sollen weiter genehmigt werden.

Für den Bebauungsplan für das Gebiet südlich der Alten Dorfstraße, westlich der Straße Mehrensweg/Moorhof und östlich der Straße Am Sportplatz/Am Lagedeich wurde ein Aufstellungsbeschluss gefasst. Auf der Koppel soll ein Parkplatz entstehen, um den des Stadions zu entlasten. „Die Gemeinde hat die Chance, das Grundstück zu erwerben, und die müssen wir nutzen“, erklärte Horst Feddersen. Man müsse handeln, der jetzige Zustand sei unhaltbar. „Bei Wochenend-Veranstaltungen des Stadions ist hier alles zugeparkt – und zwar so dicht, dass kein Rettungswagen mehr durch kann“, monierte er.

Bei der Sanierung der Straße Bannony ist die Firma wetterbedingt so weit ins Hintertreffen geraten, dass die Bauarbeiten in diesem Jahr nicht mehr beendet werden können, berichtete der Bürgermeister. „Das müssen wir auf das Frühjahr verschieben.“

In der Dr. Martha-Kage-Straße wurden fünf Lampen durch Vandalismus zerstört. Auf den Reparaturkosten von 5000 Euro werde wohl die Gemeinde sitzen bleiben, so Feddersen.