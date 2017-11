Prozess in Husum : Keine Reue: Harte Strafe für Sex-Täter

vergrößern 1 von 1 Foto: vb 1 von 1

von

24.Nov.2017

„Nein heißt Nein“ – über diesen neuen, erst vor einem Jahr ins Sexualstrafrecht eingeführten Grundsatz setzte sich ein 28-jähriger Mann aus St. Peter-Ording hinweg und wandert nun wegen sexueller Nötigung einer 24-jährigen Bekannten für zwei Jahre und zwei Monate hinter Gitter. Ohne Bewährung.

Die Anklage hatte ihm vorgeworfen, durch ein Fenster in die Wohnung der Frau eingedrungen zu sein, die Wohnungstür verriegelt und die 24-Jährige auf ihr Bett gestoßen zu haben. Außerdem habe er sie entkleiden wollen, sie geküsst und an Ober- und Unterleib angefasst. Durch ihre Schreie waren Nachbarn aufmerksam geworden und ihr zu Hilfe geeilt (wir berichteten).

Der zweite, abschließende Verhandlungstag war erforderlich geworden, weil in der ersten Runde vor dem Schöffengericht in Husum zwei Zeugen nicht aufgetaucht waren und nun von Polizisten vorgeführt werden mussten. Die beiden bestätigten weitgehend die Aussagen der am ersten Tag angehörten Zeugen. Einer schilderte, wie er auf die Straße geeilt war. Dabei habe er den flüchtenden Täter eindeutig identifizieren können, sei von dem sogar noch angeraunzt worden: „Was hast Du damit zu tun?“

Das Gericht führte gleich mehrere Gründe für das Urteil an, das deutlich über der Mindeststrafe von einem Jahr Gefängnis für sexuelle Nötigung liegt. Der Angeklagte habe vieles verharmlost, etwa als er sagte, er habe nur auf einen Kaffee vorbeischauen wollen. Er habe vertuscht, statt zu gestehen. Er habe keine Anzeichen von Reue gezeigt und sich auch nicht beim Opfer entschuldigt – stattdessen der Frau sogar Hass auf Männer unterstellt und über seinen Bruder Geld angeboten, wenn sie ihre Aussage ändere.

Damit schloss sich das Gericht den Argumenten der Staatsanwältin an, die zudem auf die glaubwürdige Aussage des Opfers abstellte. Die seelischen Folgen seien allen im Saal bewusst geworden. Erschwerend wertete sie, dass der Täter „überfallartig“ durchs Fenster ins Zimmer der 24-Jährigen eingedrungen sei und die Tür abgeschlossen hatte.

Gegen diese Beweislast hatte der Verteidiger schwer anzukämpfen. Er hob hervor, dass seiner Ansicht nach die Aussagen nicht ausreichen, um die Schuld des Angeklagten zu belegen. Außerdem betonte er, dass der Angeklagte bislang nicht straffällig gewesen sei, Arbeit habe und sich um seine Familie mit vier Kindern kümmere. Sein Vermieter habe ihn zudem als „netten Menschen“ beschrieben. Er plädierte dafür, die Strafe zur Bewährung auszusetzen. Doch das nützte nichts mehr.

Jetzt bleibt dem Angeklagten und seinem Anwalt noch die Möglichkeit, in Berufung zu gehen.