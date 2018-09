Breklum : Keine neue Feuerwehr-Zentrale

Die Pläne eines gemeinsamen Gebäudes der Feuerwehren Breklum, Bredstedt und Stuckum sind laut Breklums Bürgermeister vom Tisch.

von Stephan Bülck

19. September 2018, 12:53 Uhr

Die noch in der Jahresversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Breklum noch Anfang des Jahres vom damaligen Bürgermeister Heinrich Bahnsen propagierte Feuerwehrzentrale für die Wehren Breklum, Bredstedt und Struckum ist vom Tisch. Sie sollte, wie berichtet, am südlichen Kreisel der Bundesstraße 5 am Ortseingang Bredstedt entstehen. Zu den Gründen: „Die Hilfsfrist von acht Minuten könnte von keiner Wehr eingehalten werden“, informierte Bürgermeister Claus Lass in jüngster Gemeinderatssitzung. Die Bredstedter Truppe werde demnächst ihr Gerätehaus ausbauen.

Auch die Breklum Feuerwehr plagen Platzprobleme. Das künftige Einsatzfahrzeug werde nicht in die Halle passen, berichtete der Bürgermeister weiter. Zudem bestünde Bedarf an weiteren Umkleide-, Sanitär- und Duschräumen. Dieses sei unter anderem dem Umstand geschuldet, dass immer mehr Frauen den Weg in die Feuerwehr finden würden. Aber auch für die vorgeschriebene Unterbringung der Einsatzkleidung müsse ein Raum her.

Zu diesem Punkt hatten die Mitglieder des Bau- und Planungsausschusses der Gemeinde einen Anbau an das jetzige Feuerwehrgerätehaus empfohlen, nachdem auch noch einmal eine Standortprüfung ergebnislos verlaufen war. „Der jetzige Ort ’Am Osterbach’ ist der optimalste“, so Lass.

Der Planer, Architekt Gunnar Oetzmann erhielt Gelegenheit, seinen erarbeiteten Entwurf vorzustellen. „Ein Neubau wäre zu teuer, also habe ich einen zweigeschossigen Anbau entwickelt, der praktisch vier Meter vor die jetzigen Tore vorgezogen wird“, informierte der Planer „So entstehen oben und unten jeweils zusätzliche 67 Quadratmeter. Das schafft unten Platz für eine größere Fahrzeughalle und die weitere benötigte Fläche. Auch der Übungsraum für den Feuerwehrmusikzug wird größer.“ So komme er auf eine Investitionssumme von knapp 600.000 Euro, die mit 50 Prozent gefördert werde. Einstimmig segneten die Gemeindevertreter das Bauvorhaben ab.

Ebenso einmütig bekannten sie sich zu den Plänen der Mitglieder des Schulverbandes Mittleres Nordfriesland, die Sporthalle Breklum besser mit einem neuen Motor für die umzubauende Lüftungsanlage auszustatten . Ein neuer Motor würde sparsamer laufen und weniger Energiekosten verursachen, so der Tenor aus der Runde. Zu bedenken sei auch, dass sich der aktuelle Motor bereits seit 20 Jahren im Einsatz befände.

Zur Erinnerung: Wie berichtet, hatten die die Mitglieder des Fachausschusses des Schulverbandes in ihrer jüngsten Sitzung die schlechte Luft in der Sporthalle thematisiert und Handlungsbedarf gesehen. Eine Luftmessung hatte ergeben, dass zu wenig Sauerstoff einfließt. Die Lösung nach dem Muster der Langenhorner Sporthalle sei: Ankoppelung an die leistungsfähige Lüfteranlage in den Nassräumen. Die Investitionskosten mit neuem Motor lägen bei rund 56.000 Euro, mit altem Motor 25.300 Euro. Die Kosten würden sich Kommune und Schulverband teilen.

Das Votum der Gemeinde Breklum für einen neuen Motor wird nun bei der abschließenden und demnächst erfolgenden Entscheidung im Schulverband berücksichtigt.