Bredstedt : Keine längere Parkzeit auf dem Marktplatz

Die Stadtvertretung lehnt einen CDU-Antrag auf Erhöhung der Parkdauer auf zwei Stunden mit großer Mehrheit ab.

von Stephan Bülck

29. April 2018, 08:00 Uhr

Die Stadtvertreter haben am Donnerstagabend nach ausführlicher Diskussion mit 10:4 Stimmen entschieden: Die Parkdauer auf dem Bredstedter Marktplatz wird auch künftig bei einer Stunde (bei eingestellter Parkscheibe) bleiben. Vorerst jedenfalls, denn die CDU-Fraktion um Christian Schmidt, die einen Antrag an das Stadtparlament auf Erhöhung der Parkdauer auf zwei Stunden eingereicht hatte, gibt nicht auf. „Die CDU wird den Antrag erneut wieder zur Beratung einbringen und auch weiter für die Erhöhung kämpfen“, so der Fraktionsvorsitzende. Und auch Bürgermeister Knut Jessen räumte nach der Abstimmung ein, das Thema könne noch einmal im Rahmen des derzeit in Arbeit befindlichen Einzelhandelskonzeptes erörtert werden. Hiernach seien allerdings lediglich vier Prozent der Befragten mit der Parksituation in Bredstedt nicht zufrieden.

Argumente für und wider gab es während der Diskussion genug. Während beispielsweise die CDU die Innenstadt mit einer neuen Regelung für Besucher attraktiver gestalten will und ihnen mehr Zeit für Einkäufe, Arzt- oder Friseur-Besuche einräumen möchte, verwies Knut Jessen auf den in der Nähe befindlichen Preisler-Parkplatz als Alternative und rechnete sich unter dem Strich durch die Erhöhung der Parkdauer auf dem Marktplatz eine Verminderung des dortigen Parkplatzangebotes aus. „Das ist nur Theorie und widerspricht jeder Realität“, so Schmidt. Denn nicht alle Parker würden die zwei Stunden auch wirklich ausreizen.

Jede Seite habe etwas für sich, befand Wolfgang Kinsky (WGB). „Ich vermag nicht zu sagen, was besser ist.“ Am Ende lehnte die große Mehrheit den Antrag ab.