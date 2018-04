Umdenken im Körbezirk Nordfriesland : Keine Fohlenauktion in Behrendorf

Der Körbezirk Nordfriesland reagiert auf das Käuferverhalten und verzichtet in diesem Jahr auf seine Fohlenauktion in Behrendorf. Am Standort Elmshorn werden höhere Gebote erzielt.

von shz.de

24. April 2018, 12:00 Uhr

In Behrendorf wird in diesem Jahr kein Pferde-Nachwuchs versteigert, die Fohlenauktion findet am Sonntag, 9. September, in Elmshorn statt. Das wurde jetzt bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung der Körbezirke Nordfriesland und Schleswig-Flensburg beschlossen. Keine endgültige Entscheidung, sondern vorerst ein Versuch – „wenn es nicht klappt, kehren wir wieder zurück“, hieß es dazu in Immenstedt-Bahnhof.

„Die letzte Auktion verlief alles andere als zufriedenstellend – und wir mussten überlegen, wie es nun weitergehen soll“, erklärte Dieter Feddersen, Vorsitzender des Körbezirks Nordfriesland, der zu dieser Versammlung eingeladen hatte. Man habe daraufhin viele Gespräche mit den Käufern und Züchtern geführt: „Warum fällt es uns so schwer, die Käufer nach Behrendorf zu holen?“ Dabei seien keine großartigen Antworten herausgekommen, „es wurde aber deutlich, dass es die Käufer möglichst bequem haben wollen“. Diese Tendenz habe sich bereits in den vergangenen Jahren abgezeichnet. Das Ringen um Abnehmer werde immer schwieriger, so Feddersen.

„Wenn wir Behrendorf aufgeben, wird es kein Zurück mehr geben“, warnte ein Zuhörer. „Im Nachhinein wird es den Züchtern leidtun, dass wir uns von Behrendorf verabschiedet haben“, prognostizierte ein anderer. Mit Nachdruck forderten einzelne Mitglieder, Behrendorf als Standort für Auktionen zu belassen. Doch es gab auch mahnende Stimmen, die ein Umdenken forderten: „Wir sollten unsere eigenen Erwartungen nicht ständig hochschrauben.“ Fakt sei, dass in Elmshorn höhere Gebote erzielt würden. Zum Nachdenken zwingt Feddersen zufolge auch das „verloren gegangene Gefühl, dass alle hinter uns stehen“. Aber er stellte auch klar, dass die Tiere weiterhin in Nordfriesland ausgewählt werden. „Ich habe keine Befürchtung, dass wir mit weniger Fohlen in Elmshorn auftreten werden, wir können Qualität vorweisen.“ Doch das Verhalten der Käufer könne man nicht verändern. „Die Situation zwingt uns dazu, es auszuprobieren.“