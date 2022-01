Prozess am Amtsgericht Husum : Keine Erinnerung mehr: 51-jähriger Bredstedter klaut Motorroller Marke Sanyang

Am 21. August 2021 wurde ein abgeschlossener Motorroller der Marke Sanyang in Bredstedt geklaut. Der Schuldige wurde gefunden und kam mit einer Geldstrafe davon.

18. Januar 2022, 12:28 Uhr

Am 21. August 2021 wurde ein abgeschlossener Motorroller der Marke Sanyang in Bredstedt geklaut. Der Schuldige wurde gefunden und kam mit einer Geldstrafe davon.

Das Amtsgericht Husum hat am Dienstag einen 51-Jährigen aus Breklum zu einer Geldstrafe von 300 Euro verurteilt. Der Angeklagte hatte im August einen Motorroller geklaut, an die Tat kann er sich aber nicht erinnern, da er unter psychischen Störungen litt.

Das entwendete Fahrzeug war ein Motorroller der Marke Sanyang, Baujahr 1996, Schätzwert laut Polizei 400 Euro. Für das Opfer hatte es hingegen einen viel größeren Wert, nämlich einen ideellen. Er hatte das Fahrzeug einst seinem Vater geschenkt, der es ihm nach seinem Tod vererbte. Dies berichtete das Amtsgericht aus Gesprächen im Vorfeld mit dem Opfer.

Täter litt unter psychischen Problemen

An den Diebstahl des Motorrollers kann sich der Täter, ein gebürtige Hamburger, nicht mehr erinnern, zeigte sich aber im Gericht einsichtig: „Zu dem Zeitpunkt war ich psychotisch und hatte starke Atemprobleme. Sollte es so gewesen sein, tut es mir leid und ich gestehe. Bisher habe ich alles gestanden.“

Aus den Akten und Berichten der Polizei geht hervor, dass die Polizei am 23. August bei dem Angeklagten war und den Motorroller dort vorfand. Eine Nachbarin sei auf den 51-Jährigen aufmerksam geworden, weil er laut Aufzeichnungen aus den Unterlagen „wild an einem Motorroller herumgewerkelt hat.“ Auf damalige Nachfrage der Polizei antwortete der Angeklagte, dass er den Roller gefunden habe.

Motorroller ging mit kaputter Lenkung zurück an Eigentümer

Als die Polizei den Motorroller an den Eigentümer zurückbrachte, sei die Lenkung stark beschädigt gewesen, so dass er nicht mehr fahrtüchtig war. An eine kaputte Lenkung und die Aussagen gegenüber der Polizei konnte sich der Angeklagte im Gericht nicht mehr erinnern.

Inzwischen habe sich die gesundheitliche Situation des Angeklagten verbessert, eine positive Entwicklung ist laut der Staatsanwaltschaft sichtbar und eine Arbeit für ein Bauunternehmen ist auch in Sicht. Die Geldstrafe von 300 Euro muss der Angeklagte in 6 Monatsraten an das Opfer zahlen.