Stadtvertreter-Sitzung : Keine Ausbaubeiträge für Friedrichstadt

Entschlussfreudig zeigen sich die Friedrichstädter Stadtvertreter in jüngster Sitzung.

von Patricia Wagner

09. Oktober 2018, 16:18 Uhr

Es ist ein Thema, das in vielen anderen Gemeinden schon die eine oder andere Reiberei zur Folge hatte: Sollen die Bewohner Ausbaubeiträge zahlen oder nicht? In der jüngsten Friedrichstädter Stadtvertreter-Sitzung allerdings hielt man sich bei diesem Tagesordnungspunkt nur wenige Minuten auf. Einstimmig beschloss das Gremium, „die Satzung über die Erhebung von Beiträgen für die Herstellung, den Ausbau, die Erneuerung und den Umbau von Straßen, Wegen und Plätzen in der Stadt Friedrichstadt“ aufzuheben.

Etwas aufgeregt wirkte Bürgermeisterin Christiane Möller-von Lübcke an diesem Abend, war es doch ihre erste reguläre Sitzung als Stadt-Oberhaupt. „Wenn etwas schief läuft, bitte ich Sie um Schützenhilfe“, sagte sie zu den anderen Kommunalpolitikern. Doch schief lief nichts. Zu Möller-von Lübckes Überraschung hatten nicht einmal die anwesenden Einwohner Fragen. Die Bürgermeisterin wertete das als gutes Zeichen.

Ebenfalls einstimmig abgesegnet wurde die Anpassung der Baumschutzsatzung. Man entschied sich dafür, den Geltungsbereich zu erweitern. Fortan werden neben der Innenstadt auch der alte Hafen, ein Teil des neuen Hafens, des Gewerbegebiets und der Bereich des Neubaugebiets hinter der Eider-Treene-Schule mit einbezogen.

Letzter, aber nicht ganz unwichtiger Tagesordnungspunkt war die Beschlussfassung über die Gültigkeit der Kommunalwahl im Mai. Laut wahlprüfungs-Ausschuss, der zuvor tagte, habe es keine Unregelmäßigkeiten gegeben, und das Wahlergebnis sei richtig. Der Vorschlag, die Wahl für gültig zu erklären, wurde einstimmig abgenickt.

Berichte aus den Ausschüssen

Fleißig waren die neu formierten Ausschüsse, deren Vorsitzende umfangreich berichteten.

Zwar habe der Wirtschaftsausschuss bislang noch keine größeren Beschlüsse gefasst, wie Eggert Vogt erklärte. Aber man habe sich eingehend mit den Parkplatz-Problemen in der Innenstadt befasst (wir berichteten). Dass es im Stadtkern, dessen Gassen für Pferd und Wagen ausgelegt sind, zunehmend enger wird, sei allen klar, sagte Vogt. „Schon lange wird versucht, da irgendetwas zu machen. Wir werden aber keine hundertprozentige Lösung finden.“ Das bestätigte auch die Bürgermeisterin. „Wenn wir ein neues Parkraumkonzept plus Verkehrsberuhigung finden, werden wir es kaum schaffen, einen Beliebtheits-Preis zu gewinnen. Wir tun aber unser Bestes, alle Bevölkerungsgruppen in das Thema mit einzubeziehen.“ Deshalb werde es nun eine Arbeitsgruppe geben, die die Vorarbeit für den Wirtschaftsausschuss leistet. Mit dabei sind dann Bewerber aus Handel, Gewerbe, Gastronomie und Anwohnern. Der Wirtschaftsausschuss tagt das nächste Mal am 23. Oktober.

Burkhard Beierlein berichtete aus dem Bauausschuss, dass die Spundwand am Badestrand in den kommenden Wochen erneuert werden soll. Darüber hinaus gibt es Pläne, den Zugang zum Supermarkt an der Schleswiger Straße barrierefrei zu gestalten. „Die Bordsteinkanten sind Stolperfallen“, so Beierlein.

Von Seiten des Finanzausschusses konnte vermeldet werden, dass insgesamt 2100 Euro an verschiedene Vereine der Stadt gehen und ein Defibrillator am Standort Eider-Treene-Schule installiert wird. Außerdem sollen die Verträge mit dem ADS-Kindergarten neu gestaltet werden.

Die Instandsetzung der Spielplätze stand bei den Mitgliedern des Sozialausschusses im Mittelpunkt. „Der Spielplatz Seebüll wird so hergerichtet, dass er nicht mehr gefährlich ist“, sagte Heiko Schönhoff. Die Spielplätze im Neubaugebiet und in der Doesburger Straße bekommen neue Rutschen und Am Stadtfeld wird eine dritte Bank aufgestellt. Info für den Kalender: Die Senioren-Weihnachtsfeier findet am 15. Dezember statt.