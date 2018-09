Schelle kaputt : Kein Wasser in der Beselerstraße

Eine defekte Schelle hat heute einen Teil der Wasserversorgung im Husumer Ortsteil Rödemis lahmgelegt. Gegen Mittag war das Wasser dann wieder da.

Stell’ Dir vor, es ist Sonntag: Du freust Dich auf ein erfrischendes Duschbad und danach auf eine schöne dampfende Tasse Kaffee. Doch erst kommt die Pflicht: Zähne putzen. Und dann ist es auch schon vorbei mit der wochenendlichen Gemütlichkeit. Denn der Hahn will kein Wasser hergeben. Stattdessen ist nur ein seltsames Gurgeln und Gluckern zu hören. So oder ähnlich erging es Anwohnern der Beselerstraße gestern Morgen. Kleine Ursache, große Wirkung, denn Schuld war eine defekte Schelle an der Wasser-Hauptleitung. Doch damit die repariert werden konnte, musste das Teilstück für einige Stunden vom Netz genommen, der Bereich „freigeschiebert“ werden, wie das im Fachjargon heißt.

Anwohner hatten entdeckt, wie das Wasser aus dem Boden drängte. „Wir sind dann gegen 8 Uhr von der Polizei darüber informiert worden“, erklärte Lasse Heimsohn von der Vetiefbau GmbH in Schacht-Audorf. Während der mehrstündigen Arbeiten, in denen das Leck freigelegt und gestopft werden musste, hatten die Stadtwerke in der Bismarckstraße eine Notstelle zur Wasserentnahme eingerichtet. Bei der Reparatur mussten die Firmen-Mitarbeiter sehr vorsichtig sein, „weil durch diesen Bereich auch eine Gasleitung und ein Stromkabel führen“, so Heimsohn. Gegen 14 Uhr war das Wasser dann wieder da.