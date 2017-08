Schulverband Horstedt scheitert : Kein Schutz vor Bränden in Containern

vergrößern 1 von 1 Foto: ax 1 von 1

Container, die massenhaft für Flüchtlinge vorgesehen waren, haben keinen Brandschutz, halten Schnee- und Windlasten nicht stand, verfügen über eine völlig unzureichende Wärmedämmung und haben nicht einmal die durch die Landesbauordnung vorgeschriebenen Raumhöhen. Außerdem sind für diesen Container Angaben zur Statik, die die Zulassung erleichtern, unauffindbar. Das wurde jetzt in Nordfriesland bekannt. Der Schulverband Horstedt hatte für die drei Dörfer Arlewatt, Horstedt und Olderup im Norden von Husum zwei der rund 1700 Container abgeholt, die das Finanzministerium seit Anfang des Jahres kostenlos an Kommunen, Schulen und gemeinnützige Organisationen abgegeben hat (wir berichteten).

Der Schulverband hatte gehofft, mit den zwei Gebäuden Platz für Werkunterricht schaffen zu können. Dafür sollten zwei Container zusammengekoppelt werden, um ausreichend Raum zu gewinnen. Doch mit dem Plan scheitert man jetzt, weil die technischen Details dem beauftragten Ingenieur und der Bauaufsicht des Kreises Nordfriesland so viele Sorgen machten, dass sie für eine schulische Nutzung keinerlei Chancen sehen. Allein für den Brandschutz müssten die Container komplett mit feuerbeständigem Material ausgekleidet werden.

Der Olderuper Bürgermeister Thomas Carstensen und seine Arlewatter Kollegin Silke Clausen, die zugleich Vorsitzende des Schulverbandes ist, können noch nicht fassen, was ihnen da widerfahren ist. Sie hatten im Februar beim Gebäudemanagement Schleswig-Holstein (GMSH) die zwei Container bestellt, die zusammensteckbar sein sollten, um darin genug Platz für ihr Projekt zu haben. Abgeholt haben sie die zwei am Flugplatz in Leck, wo 200 Stück für mehrere Kommunen bereitgestellt worden waren. Zeitgleich holten dort weitere Kommunen aus Schleswig-Holstein ihre Container ab. Die dürften nun vor den gleichen Schwierigkeiten stecken wie die Nordfriesen.

Thomas Carstensen macht seinen Ärger an mehreren Punkten fest: „Wie konnten wir sie denn überhaupt für Flüchtlinge vorsehen, wenn jetzt unsere Schüler nicht darin arbeiten dürfen?“, fragt er Richtung Innenministerium, das die Federführung in der Flüchtlingshilfe hatte. „Und warum hat uns das Gebäudemanagement die Container überhaupt für schulische Zwecke angeboten?“ Angebot und Leistung stimmen seiner Ansicht nach überhaupt nicht überein, zumal das GMSH vor der Abholung darum gebeten hatte, die zukünftige Nutzung schriftlich einzureichen. Sollten die Nordfriesen die Unterkünfte weiterverkaufen, etwa als Geräteschuppen, „müssten wir für das Geschenk des Landes den Verkaufserlös auch noch ans Land abführen“.

Der Kreis Nordfriesland betont in einer Stellungnahme, dass grundsätzlich für die ehemaligen Flüchtlingsunterkünfte eine Baugenehmigung erforderlich sei. In dem Verfahren müssten Anforderungen an Standsicherheit und Brandschutz, vor allem für eine als Sonderbau eingestufte Nutzung durch eine Schule nachgewiesen werden.

Zurück auf Los: Alle Beteiligten werden nun erst einmal abwarten müssen, für welche Container-Typen sie eigentlich einen Bauantrag stellen sollen. Denn nach Abschluss unserer Recherchen zu dem Fall meldete sich gestern das Gebäudemanagement des Landes und sicherte zu, dem Schulverband zwei neue „standfestere“ Container zu liefern.

Die Antwort auf die Frage, die Thomas Carstensen besonders bewegt hatte, wie solche Container überhaupt Flüchtlingen zur Verfügung gestellt werden konnten, ließ das für die Koordination der Flüchtlingshilfe zuständige Innenministerium trotz dreimaliger Nachfragen unbeantwortet.

