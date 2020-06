Tourismus in Husum und Umgebung : Kein Platz mehr frei: Campingplatzbetreiber muss Gäste wegschicken

Viele spontane Anmeldungen: Touristiker vermelden steigende Buchungszahlen.

Avatar_shz von ing

21. Juni 2020, 14:33 Uhr

Während des Corona-Shutdowns glich Husum zeitweise fast einer Geisterstadt. Nun ist Husum wieder bestückt mit gut gelaunten Touristen. So scheint es dieser Tage zumindest: volle Hafenpromenade, fleißig fotografierende Menschen im Schlosspark und der Innenstadt. Und tatsächlich: Das Tourismus und Stadtmarketing Husum (TSMH) registriert, dass es nach dem Re-Start des Tourismus nun wieder Buchungen gäbe. Die seien zwar noch unter dem Vorjahresniveau und es sei auch noch Luft nach oben, so die Tourismuschefin Jutta Albert, „aber wir gehen davon aus, dass die Buchungslage in den nächsten Tagen noch einmal ordentlich anziehen wird.“

Aber sie sagt auch: „Anders als wir alle es in der Region kennen, sind die Buchungen für die Sommerferien sehr spontan und ausgesprochen kurzfristig.“ Aktuell lägen die Reservierungen, die über das Tourismus und Stadtmarketing Husum laufen, noch rund fünf Prozent unter der Übernachtungszahl als zum gleichen Zeitraum im Vorjahr. Ihr und dem Tourismusteam sei allerdings aufgefallen, dass die Gäste im Durchschnitt etwas länger bleiben und auch mehr Geld für eine Unterkunft ausgäben als noch 2019.

Für solche Feinjustierungen hat Werner Beukert, seit Anfang des Jahres ist er der neuer Betreiber des Campingplatzes „Seeblick“ in Husum, gerade keinen Kopf. Er ist voll im Stress: „Ich bekomme 300 Anrufe am Tag und 1000 Mails und alle wollen kommen“, erzählt er. Da er nur 50 Prozent der insgesamt 180 Plätze vergeben darf, komme es schon einmal vor, dass Gäste vor der Schranke umdrehen müssten, erzählt er. „Wir werden hier regelrecht von den Campern überrollt.“ 90 Prozent der Gäste seien nicht aus der Region. „Die wollten eigentlich nach Italien oder Österreich, kommen aber nun lieber hierher“, sagt er.

Einige Kilometer weiter, in Ahrenviöl, läuft das Gechäft mit den Touristen – wenn auch nicht ganz so turbulent – ebenfalls gut. Die Ferienhausvermieter Hella und Peter Carstensen könnten sich über die aktuelle Buchungslage nicht beschweren: bis jetzt seien nur drei Stammgäste abgesprungen. „Ich hätte ehrlich gesagt damit gerechnet, dass mehr absagen“, sagt Hella Carstensen.

Einige wollten coronabedingt nicht anreisen, ein anderer sei in Kurzarbeit und könne sich einen Urlaub aktuell schlichtweg nicht leisten, erzählt Peter Carstensen. Trotz der guten Buchungslage könnten die Carstensens aber hier und dort noch jemanden „dazwischen schieben.“

Gar nicht gut läuft es dafür bei den Busreisenveranstaltern: Die TSMH beklagt, dass es noch keine bundeseinheitlichen Regeln für diese Branche gäbe. „Das erschwert die Wiederaufnahme der Busreisen und bedeutet weiterhin Unsicherheiten und Umsatzeinbußen.“ Nicht nur für die Busunternehmer selbst, auch für die Hotellerie- und die Gastronomiebranche sei das eine wichtige Einnahmequelle, die nun einfach fehle.

Anbieter für Outdoor-Aktivitäten wie Wattwanderungen, Schiffsausflüge und Radtouren profitieren aber diese Saison besonders, so die TSMH. „Das ist nicht untypisch für die Jahreszeit, aber in diesem Jahr noch ausgeprägter als sonst.“