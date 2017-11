Kein Kleingeld

von Stephan Bülck

erstellt am 10.Nov.2017 | 11:08 Uhr

Eine Bekannte von mir wollte gestern in ihrem Dorfbahnhof ein Ticket lösen. Aber mit mir nicht, dachte sich wohl der Automat und wollte ihren Zehn-Euro-Schein nicht annehmen. Was nun? Kleingeld hatte sie nicht dabei. Dann musste sie halt den Schaffner im Zug suchen. Zum Glück war er schnell gefunden, aber ihr Ticket bekam sie immer noch nicht. „Anscheinend fehlt der Bahn nicht nur die Zeit, sondern auch genügend Wechselgeld“, erzählte sie mir schmunzelnd. Denn auch der Zugbegleiter konnte den Schein nicht wechseln. „Hat hier jemand Münzen für mich?“, rief er ins Abteil. Am Ende bekam meine Bekannte ihr Ticket und das Rückgeld dann doch, dank einer netten Mitreisenden mit einem gut gefüllten Portmonee.

