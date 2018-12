Tönning : Kein Jahrmarkt mehr im Frühling

Tönnings Stadtvertretung beschließt endgültig die Aufgabe des Termins.

von Udo Rahn

13. Dezember 2018, 14:05 Uhr

Lange und intensiv war darüber diskutiert worden, nun ist es amtlich. Der Frühjahrs-Jahrmarkt in Tönning findet nicht mehr statt. Die Stadtvertretung stimmte bei zwei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen für die Aufgabe dieses Termins. Anlass war die stark rückläufigen Besucherzahlen. Der Jahrmarkt im August soll laut einstimmigem Votum dagegen weiterhin erhalten bleiben unter Einbeziehung eines Feuerwerkes sowie Stärkung und Weiterentwicklung des Peermarktes.

Nicht so richtig anfreunden konnte sich das Gremium mit dem von der Verwaltung vorgeschlagenen Straßennamen für den neuen Teil des Gewerbegebietes-West (B-Plan 26), nämlich Kotzenbüller Ring. Die Idee hatte, so erläuterte Büroleiter Matthias Hasse, ein Bürger wegen der Nähe zur Nachbargemeinde Kotzenbüll.

„Wir begrüßen ausdrücklich freundliche nachbarschaftliche Beziehungen, aber aus taktischen Gründen plädiert die SPD-Fraktion für den Namen Am Ziegelhof“, erklärte Stephan Runge. Das würde allerdings, so der Büroleiter dazu führen, dass neue Hausnummern auch im alten Bereich der Straße vergeben werden müssten. Er halte das für wenig praktikabel. Auch der von Mery Ebsen (AWT) genannte Vorschlag Axendorfer Ring konnte nicht überzeugen. Horst Knüppel (SSW) dazu: „Kotzenbüller Ring ist auch wenig mundgerecht. Ich finde Fanöring gut.“ Fanöring, so die Meinung aus der Runde, habe zwar Bezug zur Partnerkommune, doch man sollte den Namen später lieber im Wohngebiet gegenüber integrieren. Die zündende Idee hatte schließlich Mery Ebsen mit Ziegelhofring. Dafür gab es ein einstimmiges Votum.

Weiter segneten die Stadtvertreter die Empfehlung des Bauausschusses ab, nämlich die Aufstellung der zweiten Änderung des B-Plans Nr. 20 (Eider-Treene-Schule und städtische Kita) durch das Planungsbüro Sven Methner auf den Weg zu bringen. Wie berichtet, herrschte von Seiten der Bauabteilung des Kreises Nordfriesland zunächst die Auffassung, dass für die Erweiterung der ETS auf dem ehemaligen, von der Stadt erworbenen Grundstück des abgerissenen Seniorenheims Eiderente Erweiterungsbauten ohne B-Plan entstehen könnten. Die wurde aber revidiert, so dass der Planer tätig werden muss. Weitere Anpassungen sollen eingearbeitet werden. Inhaltlich müsste, so erläuterte der Büroleiter, in erster Linie der Geltungsbereich des B-Plans (Erweiterung auf das Grundstück Wolliner Straße 10) sowie die Baugrenze angepasst werden. Letztere soll so gefasst werden, dass weiterhin ein Baufenster für die Schule mit angemessenen Abständen zu den Grundstücksgrenzen zur Verfügung steht und im vorderen Bereich (zur Badallee) Spielraum für eine Erweiterung des Bestandsgebäudes der ETS entsteht.



Beschlüsse in Kürze





Die vom Finanzausschuss empfohlene neue Schmutzwasserbeseitigungsbeitrags-Satzung wurden bei einer Enthaltung abgesegnet. Wie berichtet sollen insbesondere gewerbliche Grundstücke entlastet werden. Bei den privaten Grundstücken ändert sich so gut wie nichts.

Einstimmig wurde der Jahresabschluss 2016 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung mit einem Jahresgewinn von rund 56.200 Euro abgesegnet, ferner der Abschluss Eigenbetrieb Tourist- und Freizeitbetriebe mit einem Verlust von knapp 731.500 Euro.