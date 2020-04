Corona-Krise : Kein Geld für Strom und Wasser? Das bieten die Stadtwerke Husum an

Die Stadtwerke Husum erklären, Kunden in schweren Zeiten helfen zu wollen.

03. April 2020, 09:25 Uhr

Husum | Jeder Haushalt in Deutschland hat das Recht, mit Energie und Wasser versorgt zu werden. Und muss für die Kosten aufkommen. So sieht es der Gesetzgeber vor. Mit dem Gesetz zur Abmilderung der Corona-Lage geht er jetzt weiter: Haushalte und Kleinstunternehmer bekommen rückwirkend zum 8. März mehr Spielraum, wenn sie durch die aktuellen Einschränkungen wegen der Corona-Lage ihren Zahlungen nicht mehr nachkommen können.

Wer nachweislich zum Beispiel durch Schließungen von Läden oder Betrieben nicht zahlen kann, darf Zahlungen für Strom, Gas, Wärme oder Wasser in Absprache aussetzen. „Wie dieser gesetzliche Nachweis aussehen soll, ist derzeit noch unklar. Deswegen helfen wir allen unseren Kunden unabhängig von dieser Regelung schnell, einfach und unbürokratisch“, sagt der Stadtwerke-Chef Benn Olaf Kretschmann in einer Mitteilung des Unternehmens. Er bittet Kunden, die betroffen sind, sich beim Kundenservice-Team der Stadtwerke telefonisch oder per E-Mail zu melden. „Gemeinsam finden wir eine Lösung, die langfristig trägt. Denn einfach nur Abschläge aussetzen verschiebt das Problem.“ Abschläge sind dafür da, die gesamten Ener-giekosten gleichmäßig über das Jahr zu verteilen; bleibt der tatsächliche Energieverbrauch gleich, tun das auch die Kosten. Lediglich die Fälligkeit wird verschoben.

Gewerbebetriebe mit mehr als zehn Mitarbeitern sind von der gesetzlichen Regelung ausgenommen. „Als kommunales Unternehmen haben wir eine besondere Verantwortung für den Standort Husum. Jetzt geht es darum, den Menschen und Wirtschaftsunternehmen rasch und unkompliziert zu helfen“, sagt Benn Olaf Kretschmann. Gewerbebetriebe können nach Rücksprache mit den Stadtwerken ihre Abschläge individuell absenken.

Setzt ein Kunde seine Zahlungen aus, müssen die Stadtwerke die fälligen Umlagen, Abgaben und Entgelte dennoch an die staatlichen Stellen abführen und vorstrecken. „Der Gesetzgeber mutet uns Energieversorgern hier eine deutliche finanzielle Belastung zu. Wir springen tatsächlich für unsere Kunden ein. Das können wir nur tun, weil wir über eine wirtschaftlich solide Basis verfügen“, betont er.



Bei den Stadtwerken ist das Kundencenter-Team weiterhin unter 04841 8997-333 und per E-Mail an kundenberatung@stadtwerke-husum.de erreichbar.