Kein Ball, kein Zug durch die Stadt

Abi in Corona-Zeiten: So verabschieden die weiterführenden Schulen ihre Abiturienten

Avatar_shz von shz.de

16. Juni 2020, 11:51 Uhr

Husum | Die Prüfungen sind geschrieben. Damit hat das wochenlange Büffeln unter Corona-Bedingungen für die Schüler der Husumer Abschlussjahrgänge nun ein Ende. Doch für die sonst so kreativen Abi-Streiche, die lustigen Mottopartys sowie den enthusiastischen Zug durch die Stadt sieht es schlecht aus.

Dennoch müssen die Absolventen nicht auf einen würdigen „Abgang“ verzichten. Denn die Schulen haben alles darangesetzt, die Übergabe der Zeugnisse trotz Corona-Auflagen so feierlich wie möglich zu gestalten. Deshalb bleibt den jungen Erwachsenen nun zumindest die Möglichkeit, in ihre festliche Garderobe zu schlüpfen.



Gemeinschaftsschule Nord





„Für die Zeugnisübergabe in der Aula wäre jeweils nur eine Klasse zugelassen. Nicht einmal die Eltern hätten dabei sein können. Das hat uns überhaupt nicht gepasst, weil wir unbedingt alle zusammen sein wollen“, erklärt der Schulleiter der Gemeinschaftsschule Nord, Dieter Boe. Deshalb werde die Verabschiedung der Absolventen als Freiluftveranstaltung auf dem Jahn-Sportplatz stattfinden. Rund 250 Stühle seien bisher geplant. Damit könne zumindest ein Elternteil die Zeremonie begleiten. „Wir hoffen jedoch bis zum letzten Tag, dass wir noch aufstocken können. Fest steht jedenfalls, dass wir das auf jeden Fall durchziehen. Denn die Schüler freuen sich darauf, selbst wenn sie in Regenzeug und nicht in Ballkleid und Anzug auf dem Sportplatz stehen“, ist sich Boe sicher.







Hermann-Tast-Schule





Anders als sonst werden die Absolventen der Hermann-Tast-Schule in diesem Jahr nicht als Jahrgang, sondern klassenweise in der Aula verabschiedet. „Da die einzelnen Klassen das Programm mitzugestalten, wiederholt sich die Zeremonie aber nicht eins zu eins, sondern jede Klasse erlebt ihre eigene, festliche Feierstunde“, berichtet Renate Christiansen. Auf eine persönliche Zeugnisübergabe werde allerdings ebenso verzichtet wie auf den sonst obligatorischen Umtrunk mit Buffet. „Doch wird es, im gebotenen Rahmen, im Anschluss die Möglichkeit geben, noch ein Weilchen zusammenzustehen“, erklärt die Rektorin.







Ferdinand-Tönnies-Gemeinschaftsschule







Theodor-Storm-Schule





Ebenfalls gestaffelt werden die Abschlussklassen ihre letzten Zeugnisse im Foyer der Ferdinand-Tönnies-Schule entgegennehmen. „Es ist ja wie es ist. Deshalb machen wir das beste daraus“, kommentiert der Schulleiter Christoph Siewert die ungewöhnliche Situation. Für das Rahmenprogramm habe der Lehrerchor bereits ein Video aufgenommen. Vorgesehen sei, wenn auch ohne Bläser, außerdem ein Auftritt der Schulband.Ebenfalls in mehrfacher Ausführung ist die Verabschiedung an der Theodor-Storm-Schule organisiert. Die Schüler dürfen zwei zuvor namentlich angemeldete Begleitpersonen in die Aula mitbringen. Geplant ist zudem eine musikalische Einlage. „Das ist alles nicht wirklich schön. Aber ich bin mächtig stolz, wie die Schüler das in den vergangen Wochen gemacht haben“, lautet das Lob von Schulleiterin Sibylle Karschin.







Berufliche Schule Kreis Nordfriesland





In kleinen Gruppen werden auch die Abschlussfeiern an der Beruflichen Schule des Kreises Nordfriesland stattfinden. Die Schüler dürfen dazu jeweils zwei Gäste aus ihrem Haushalt, beziehungsweise Personen, die in gerader Linie verwandt sind, einladen. „Auf dem Schulgelände gilt die Maskenpflicht. Diese dürfen erst abgenommen werden, wenn die Personen ihren festen Platz laut Sitzplan eingenommen haben“, erläutert der stellvertretende Schulleiter Marc Valentin das Corona-bedingt strenge Prozedere.