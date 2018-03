Husum : Kein alltäglicher Unfall: Kran reißt 40-Tonnen-Lkw um

Großeinsatz auf Rödemishallig. Der Fahrer des Lasters musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden.

von Helmuth Möller

15. März 2018, 16:46 Uhr

Husum | Der Fahrer eines 40-Tonnen-Kieslasters mit Auflieger war gegen 11 Uhr am Donnerstagvormittag zum Entladen seiner Fracht an einen hohen Sandberg in der Straße Rödemishallig in Husum herangefahren. Dabei kam auch ein Kran zum Einsatz. Bei der Aktion verhing sich die an einem Seil hängende Entladeschaufel des Krans an der hinteren Ladeklappe des Lkw. Er wurde daraufhin komplett auf die rechte Seite gerissen.

Die Husumer Feuerwehr rückte mit 25 Einsatzkräften und mehreren Einsatzfahrzeugen an. Neben dem in Husum stationierten „Löschzug Gefahrgut Nordfriesland“ gab es ebenfalls Alarm für den „Löschzug Gefahrgut – Ergänzungseinheit Süd“ aus Tönning, der mit drei Fahrzeugen in die Kreisstadt eilte. Auch ein Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug rückten aus.

Die Einsatzkräfte pumpten 100 Liter Hydrauliköl aus dem Tank des Lkw um. Zuvor hatte die Husumer Feuerwehr den Lkw-Fahrer unter Einsatz von technischem Gerät aus dem Führerhaus befreien müssen. Dazu musste die Frontscheibe zerschnitten werden. Nach Erstbehandlung durch Notarzt und Rettungsteam wurde der Fahrer verletzt in eine Klinik eingeliefert.

Im Lkw befanden sich zudem noch 250 Liter Dieselkraftstoff. Insgesamt gut 60 Einsatzkräfte waren bei eisigem Wind über Stunden hinweg mit den aufwändigen Arbeiten beschäftigt. Auch die Polizei war mit mehreren Beamten vor Ort. Die Ermittlungen zum genauen Hergang des Unfalls laufen.

