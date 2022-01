Zwei Mal Brand-Alarm in Husum : Kegelsporthalle und Supermarkt: Zwei Großeinsätze für Feuerwehr in der Nacht zu Montag

In der Kegelsporthalle in der Schleswiger Chaussee bricht in der Nacht zu Montag Feuer aus. Die Feuerwehr rückt aus. Nur eine Stunde später brennt ein Anbau an einem Supermarkt in Schobüll.

Avatar_shz von Helmuth Möller

17. Januar 2022, 19:50 Uhr

In der Kegelsporthalle in der Schleswiger Chaussee bricht in der Nacht zu Montag Feuer aus. Die Feuerwehr rückt aus. Nur eine Stunde später brennt ein Anbau an einem Supermarkt in Schobüll.

Zu gleich zwei Bränden musste die Feuerwehr in Husum in der Nacht zu Montag ausrücken. Fast zeitgleich brannten ein Anbau eines Supermarktes in der Nordseestraße in Schobüll und die Kegelsporthalle in der Schleswiger Chaussee.

Weiterlesen: Feuerwehreinsatz nach Gasgeruch: Mehrfamilienhaus wurde geräumt

Meterhohe Flammen

Der erste Brand brach gegen 1.15 Uhr aus. Die Feuerwehr rückte in die Schleswiger Chaussee aus. Aus noch ungeklärter Ursache brannte es dort in einer Wohnung in der Kegelsportanlage. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, schlugen bereits meterhohe helle Flammen aus dem Gebäude, und das Feuer drang in die Kegelanlage vor. Die 61-jährige Bewohnerin war bei Eintreffen der Feuerwehr bereits bei ihrer Nachbarin und wurde vom Rettungswagen ins Klinikum gebracht, berichtet Einsatzleiter Frank Dostal.

Helmuth Möller

In der Schleswiger Chaussee kämpften zahlreiche Atemschutzgeräteträger gegen das Feuer. Mehrere Einsatzkräfte hoben vom Dach aus die Dachverkleidung ab. Nach Ablöschen der Flammen drang dicker schwarzer Rauch aus den Fenstern. Drei Streifenwagen sperrten die Schleswiger Chaussee ab Stadtmitte und ab Anschlussstellen an der B5 ab. Die Kripo war ebenfalls alarmiert und auf dem Anfahrtsweg.

Einsatz nach vier Stunden beendet

Der Einsatz wurde um 5.16 Uhr beendet, die Wohnung sei nicht mehr bewohnbar. Schadenshöhe und Brandursache seien noch unklar, berichtet Christian Kartheus, Pressesprecher der Polizeidirektion Flensburg.

Auch Interessant: Feuer im Dachgeschoss eines Einfamilienhauses

Und während in der Kegelsporthalle noch gelöscht wurde, wurde gegen 2.15 Uhr der zentralen Leitstelle Nord über mehrere Notrufe ein Großfeuer im Husumer Ortsteil Schobüll gemeldet. Dort brannte es in dem Supermarkt in der Nordseestraße. Ein Anbau war in Brand geraten.

Helmuth Möller

Aus Hattstedt rückten unter Leitung von Wehrführer Hardy Sethe sämtliche Fahrzeuge aus, hinzu kam die Feuerwehr Schobüll. An der Einsatzstelle in der Schleswiger Chaussee mahnte der Alarm zur Eile – denn es wurde dringend das Drehleiterfahrzeug benötigt. Die Einsatzkräfte ließen die Drehleiter einfahren und das große Fahrzeug startklar machen für den nächsten Einsatz.

Böiger Wind facht Flammen immer wieder an

Währenddessen kämpften die Einsatzkräfte in Schobüll bereits gegen meterhohe und immer wieder neu auflodernde Flammen an. Der starke und böige Nordwestwind entfachte das Feuer immer wieder aufs Neue.

Helmuth Möller

Der Rettungswagen konnte, nachdem die verletzte Bewohnerin aus der Schleswiger Chaussee an der Klinik übergeben worden war, eilig zum nächsten Einsatzort in Schobüll nachrücken.

60 Feuerwehrleute in Schobüll im Einsatz

Das Feuer war in einem Anbau am hinteren Teil des großen Gebäudes ausgebrochen und breitete sich rasend schnell aus. Gelöscht wurde zunächst mit Wasser aus den großen Feuerwehrtankfahrzeugen, parallel wurden Schlauchstrecken zu sämtlichen erreichbaren Hydranten aufgebaut. Eine große Anzahl von Atemschutzgeräteträgern befand sich im Einsatz.

Nach Eintreffen des großen Husumer Drehleiterfahrzeuges wurde das Feuer auch aus luftiger Höhe mit voller Wasserwucht angegangen. Mehrere Bewohner angrenzender Häuser verfolgten den Großeinsatz von der Straße aus. Gut 60 Aktive mehrerer Feuerwehren beteiligten sich an diesem Großeinsatz. Es gab erheblichen Funkenflug.

Angrenzendes Haus von Feuer bedroht

Auch an der Einsatzstelle in der Nordseestraße wurde die Durchfahrt sofort von mehreren Streifenwagen aus voll gesperrt. Alarmiert wurden auch die DRK-Einheiten, die mit Krankentransportwagen und Versorgungsfahrzeugen anrückten. In der Schleswiger Chaussee war das Husumer DRK im Einsatz – an die Einsatzstelle in der Nordseestraße Schobüll eilten Einsatzkräfte des DRK Bredstedt.

Die Feuerwehr versuchte erfolgreich, das angrenzende Haus vor den Flammen zu schützen, so Dostal. Dennoch kam es zu einer großen Rauchbildung im Gebäude. Auch hier sei die Brandursache noch unklar, verletzt wurde nach Angaben der Feuerwehr Husum niemand. Der Supermarkt bleibe bis auf unbestimmte Zeit geschlossen. Um 6.26 Uhr war der Einsatz zu Ende.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens ist auch hier noch nichts bekannt, berichtet Kartheus auf Nachfrage. Bei der Brandursache geht die Polizei von einem technischen Defekt im Supermarkt aus.