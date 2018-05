Kommunalwahl : Kaum Überraschungen auf Eiderstedt

Wahlbeteiligung nur leicht zurückgegangen und Wählergemeinschaften weiterhin im Trend.

So sehr sich die Eiderstedter und ihre Gäste gestern über das gute Wetter gefreut haben mögen – es könnte den ein oder anderen Wähler vom Urnengang abgehalten haben. So blieb die Wahlbeteilung in Tönning bei 45,8 Prozent. Bei der Auszählung der Stimmen lieferten sich CDU und AWT ein Kopf-an-Kopf-Rennen und auch die SPD blieb den Konkurrenten auf den Fersen. Am Ende holten sich CDU (29,1 Prozent) und SPD (25,9 Prozent) jeweils fünf Sitze, die freien Wähler mit 25,4 Prozent drei Sitze und der SSW mit 19,3 Prozent drei Sitze.

In St. Peter-Ording konnte die CDU sich über mehr Stimmen im Vergleich zur vergangenen Wahl freuen. Mit 45,2 Prozent legten die Christdemokraten zu, während die SPD von 28,6 Prozent 2013 auf 24,6 Prozent absackte. Auch die freien Wähler verloren ein paar Stimmen und holten 20,1 Prozent der Wählerstimmen. Im Vorjahr waren es noch 23,5 Prozent. Die FDP holte glatte 10 Prozent und ist damit auf Eiderstedt ausschließlich in St. Peter-Ording vertreten. In den Wahllokalen gaben sich Jung und Alt die Klinke in die Hand: Hedda Stecher, Ur-St.-Peteranerin, und Marlene Pauly-Burchkatzky, seit 44 Jahren am Ort arbeitend und lebend, gaben ihre Stimme im Wahllokal des Wahlbezirkes Dorf ab: „Das Wählen ging schnell. Unsere Wahlentscheidung hatten wir vorher getroffen. Wir mussten nur noch die Namen auf der Liste suchen.“ Kurz nach ihnen kamen Amelie Herrmann und Anastasia Faut aus dem Wahllokal. Sie sind beide Erstwähler. Bei der Landtagswahl vor einem Jahr waren sie noch nicht wahlberechtigt. „Wir hatten uns vorher informiert und wussten, was wir wählen“, meinte Anastasia Faut, und Amelie Herrmann machte ergänzend klar: „Wichtig ist für uns auch, was sie für Jugendliche machen und anbieten wollen, wie Fitness-Studio und Ausgehmöglichkeiten.“ Im Wahllokal waren Melania Jordan, Wilhelm Jeß und Julian Boller als Wahlhelfer tätig. Alle drei waren sie zum ersten Mal eingesetzt. „Wir waren zur Wahlhelferschulung. Da standen uns zuerst die Haare zu Berge, wenn man liest und hört, was alles zu beachten ist. Aber nun in der Praxis kommen wir ganz gut zurecht.

Für die drei Wahlbezirke der Stadt Garding gab es in der Theodor-Mommsen-Schule drei Wahlräume und zwar für Garding West (847 Wahlberechtigte) - Garding Mitte (692 Wahlberechtigte) und Garding Ost (701 Wahlberechtigte). Teilweise lief die Wahlbeteiligung schleppend an, erklärten die Wahlhelfer. Im Wahlbezirk Garding West war zwar zufrieden mit der Beteiligung. Im Vergleich zur letzten Kommunalwahl 2013 sank die Wahlbeteiligung jedoch in allen drei Bezirken von 47,2 auf 46,3 Prozent. Ordentlich Einbüßen mussten die Sozialdemokraten, sie erhielten 36,6 Prozent der Wählerstimmen, 2013 waren es noch 40,9 Prozent. Stärkste Kraft wurde die CDU mit 48,9 Prozent (2013:47,2), der SSW gewann leicht hinzu mit 15,2 Prozent.

In Oldenswort verzeichnete der dortige Wahlvorstand bis zur Mittagszeit eine Beteiligung von knapp 50 Prozent. Für die Möglichkeit zum Schnacken bei Kaffee und Brötchen sorgte die Feuerwehr in ihrem Gerätehaus neben dem Wahlvorstand. Die Wahlergebnisse waren bei Redaktionsschluss noch nicht vollständig.

Die Gemeinde Tümmlauer Koog konnte mit der höchsten Wahlbeteiligung aufwarten. Gingen dort 70 von 96 Wahlberechtigten zur Wahl (72,9 Prozent)und stimmten für eine der beiden Wählergemeinschaften.(D.T.:50,2Prozent, WG-TK:49,8 Prozent)

Das kleinste Wahllokal der Halbinsel befindet sich in Grothusenkoog und zwar bei Bürgermeister Klaus Ibs im Wohnzimmer. Der gesamte Wahlvorstand saß bei einem gemütlichen Frühstück beieinander. Insgesamt hat das Dorf 22 Wahlberechtigte. Davon hatten um 9 Uhr bereits 8 ihre Stimme abgegeben, allerdings wählte die Gemeinde ausschließlich den Kreistag, da sie mit wenger als 70 Einwohnern laut Gemeindeordnung keine Gemeindevertretung hat

Ernst genommen jedenfalls hat jeder seine Wahl, aber doch auch nicht zu ernst. Das zeigt dieser Kommentar eines St. Peteraners: „Ik heff dree Krüze makt und denn noch een.“