Gewerbegebiet Ost in Husum : Kaum Leerstand, Erweiterung geplant

Was tut sich im Gewerbegebiet Ost? Gefühlt platzt es aus allen Nähten, und viele freie Flächen gibt es tatsächlich nicht mehr. Ole Singelmann, der Vorsitzende der Interessengemeinschaft der dort angesiedelten Unternehmen, sieht das 134 Hektar große Areal zwischen Bundesstraße 5 und Industriestraße denn auch gut aufgestellt: „Alles ist weitestgehend vergeben, nur an drei Stellen herrscht Leerstand“, sagt er und zählt auf: „Dass Getränke-Tadsen weggezogen ist, ist natürlich sehr traurig. Dann gibt es noch eine kleine Halle in der Siemensstraße und die alte Squash-Halle.“ Die Nachnutzung der freien Immobilien sei allerdings problematisch, da diese doch sehr zweckgebunden gebaut seien. Ansonsten bekomme er von den Mitgliedern der Interessengemeinschaft Gewerbegebiet Ost (IGO) wenig Rückmeldung über Kummer und Sorgen. „Die scheinen alle zufrieden zu sein“, so Singelmann.

So zufrieden, dass Alteingesessene dort sogar neue Unternehmen gründen: Kai Petersen ist bereits seit vier Jahren mit seiner Firma Isotec vor Ort und hat jetzt das Areal der Firma Hauschildt Bau übernommen. „Das sind 7400 Quadratmeter Fläche mit einem Büro- und Wohngebäude sowie einer Halle aus den 1960er Jahren“, beschreibt er seine Neuerwerbung. Die beiden Wohnungen im Gebäude seien belegt, von den zwei Büroflächen wolle er eine selber nutzen. „Und die Halle will ich an Wohnmobilisten vermieten, die viel Platz für ihre Fahrzeuge benötigen.“ Auch Neubauten sind auf der Fläche geplant: „Eine weitere Halle soll in fünf Abschnitte unterteilt an Handwerksbetriebe vermietet werden, die Lagerfläche brauchen“, so Petersen weiter. „Dann kommt da noch ein Bau mit 20 Garagen hin, zehn kleinere und zehn größere, die beheizbar sind“, erläutert er. Auch kleinere Stellflächen will er auf dem Areal schaffen: „Das ist etwas, was in Husum gebraucht wird.“ Mit den Erdarbeiten für die geplanten Bauten seiner neuen Firma LagerParkFläche sei schon begonnen worden. „Im Oktober soll alles fertig für den Winter sein.“

Auch vom Gelände P. Peters Mineralöl gibt es Neues zu berichten. „Am 1. Januar hat die Team Energie GmbH die Firma übernommen“, erzählt Thomas Brodersen, der schon am alten Team-Standort auf Rödemishallig als Leiter fungiert hat. „Wir sind dann mit unserem Betrieb ins Gewerbegebiet umgezogen und haben unseren Kundenstamm mit dem der Firma P. Peters zusammengeführt.“ Natürlich habe es auch Veränderungen gegeben: „Das Tanklager wurde erweitert, wir haben zusätzliche Produkte ins Sortiment genommen und die Tankstelle auf dem Gelände an das Team-Verbundsystem angeschlossen.“ Zudem sei das Bürogebäude durch einen Kundenempfangsraum ergänzt worden. „Natürlich haben wir auch die Farben dem Erscheinungsbild der Team GmbH angepasst“, so Brodersen.

Und wie sieht die Zukunft aus? „Das Einzelhandels-Entwicklungskonzept erschwert größere Ansiedlungen bei uns“, sagt Singelmann. Die Stadt arbeite jedoch an der Erweiterung des Gebietes: „Östlich der B 5 – obwohl ich mir nicht vorstellen kann, wie da die Anbindung funktionieren soll.“ Bauamtschef Jörg Schlindwein bestätigt die Planung, ohne den genauen Ort zu nennen: „Mit der Ausweisung neuer Flächen beschäftigen wir uns im Rahmen der Flächennutzungsplan-Aufstellung.“ Diese Flächen, so Singelmann, seien allerdings vorrangig für produzierendes Gewerbe vorgesehen, nicht für Handel. Trotzdem werde es auch hier einen Neuzugang geben: „Anfang 2018 kommt ein großer Möbelmarkt ins Gewerbegebiet“, so der IGO-Chef. Das sei auch kompatibel mit dem Einzelhandels-Konzept: „Die für einen solchen Handel benötigte Fläche gibt es in der Innenstadt ja gar nicht.“

von Stefan Petersen

erstellt am 31.Aug.2017 | 07:00 Uhr