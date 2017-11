Nischen wieder gefüllt : Katastrophe und Wiederaufbau

vergrößern 1 von 1 Foto: vb 1 von 1

Sie lebt schon lange in Husum. Und sie tut es gern. Doch im Herzen ist Lucia Beatriz Figueroa Argentinierin geblieben. Als die heute 72-Jährige Bildhauerin ihre Geburtsstadt Cordoba 1975 verließ, drohte das Land in Chaos und Diktatur zu versinken. Berlin wurde Studien- und Zufluchtsort in einem: Nach dem Besuch der dortigen Kunsthochschule, wo sie Meisterschülerin von Lothar Fischer war, blieb Figueroa in Deutschland, hat aber nach wie vor zwei Staatsbürgerschaften: „Weil man die argentinische zeitlebens behält, ob man will oder nicht.“ Schließlich spülten sie die Wogen des Lebens an den Strand von Eiderstedt und später nach Husum. Mit ihrer neuen platten Wahlheimat hat sich die Künstlerin unter anderem in der Plastik „Watt“ auseinander gesetzt. Deren witterungsfeste Variante (aus Beton) steht an der Dockkoogspitze. Das „Original“ aus Ton, einem Werkstoff, der eine gewisse Ähnlichkeit mit den feuchten Watten hat, hängt in der Husum Messe & Congress. Beides waren Auftragsarbeiten der Ede-Sörensen-Stiftung.

Fast scheint es, als schlösse sich ein Kreis, wenn Lucia Figueroa jetzt eine weitere Auftragsarbeit abgeliefert hat? Die Anregung kam vom Geschäftsführer des Museumsverbundes Nordfriesland. Der hatte nach einer Lösung für die brachen Nischen in der Rotunde des Nordfriesland-Museums gesucht. „Die stehen schon seit vielen Jahren leer“, sagt Dr. Uwe Haupenthal, „und so etwas sieht bekanntlich nie gut aus.“ Allerdings ist die Rotunde zugleich ein außerordentlich sensibler Bereich, der viel Fingerspitzengefühl erfordert“, so der Kunsthistoriker. Hier findet Adolf Brütts „Lorelei“ ihren Platz, aber auch das Grabmal von Museums-Stifter Ludwig Nissen und seiner Frau Katharina.

Eine diffizile Sache also. Darüber hinaus hat Haupenthal immer auch das Gesamtbild im Blick. Nach umfangreichen Umbauarbeiten präsentiert sich das Museum seit 2007 wieder wie zur Zeit seiner Eröffnung. Bis 1967 krönten expressionistische Keramiken (Seepferd, Adler und Tritonstier) das Portal des Gebäudes. Dann mussten sie aus konservatorischen Gründen entfernt und eingelagert werden. In ihnen fand der Kieler Bildhauer Alwin Blaue Symbole für die heimische Landschaft.

„Mit den Großplastiken von Lucia Figueroa haben wir dazu jetzt ein Gegenstück im Inneren des Gebäudes erhalten“, sagt der Museumsmann, „noch dazu – wie Blaues Plastiken – in Keramik gehalten.“ Sein Aha-Erlebnis hatte Haupenthal 2015, als Figueroa in Schleswig den Kunstpreis der Schleswig-Holsteinischen Wirtschaft erhielt. Als sie kurze Zeit später „hier im Haus war, habe ich ihr gratuliert und auf dem Rückweg zum Büro die Nischen gesehen“. Eine Wimpernschlag-Entscheidung.

Die Auftragswerke sollten allerdings zwei zentrale Aspekte der Museums-Arbeit berücksichtigen, so Haupenthal: „Deichbau und Küstenschutz“. Dafür hat die Husumerin zwei Figuren geschaffen, die „Katastrophe“ und „Wiederaufbau“ symbolisieren, zwei Komplexe, die zu unserer Landschaft gehören wie Ebbe, Flut und Blanker Hans. Beide wachsen förmlich aus dem Boden heraus und erfreuen sich schon jetzt großer Beliebtheit bei Schulklassen, die das Museum besuchen.

Es gibt aber einen Wermutstropfen: Vollständig finanziert sind die neuen Plastiken noch nicht. Wer also mithelfen möchte, dass Figueroas Figuren im Nissenhaus bleiben, darf den Ankauf gern unterstützen. Übrigens: Als das Nissenhaus 1939 fertiggestellt wurde, markierte das den Anfang vom Ende des alten Europas. Und nach dem Zweiten Weltkrieges profitierte nicht zuletzt Argentinien vom wachsenden Bedarf des zerstörten europäischen Kontinents. Dessen Staatspräsident Juan Perón sagte später in einer Rede, dass fünf europäische Familien von dem überleben könnten, was eine argentinische Familie wegwirft. Katastrophe und Wiederaufbau sind Figueroa also in beiden Nationen vertraut.