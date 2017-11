Hilfe für geflüchtete Iraker : Kampf gegen das Kriegs-Trauma

vergrößern 1 von 1 Foto: sonja wenzel 1 von 1

Ruhe und einen Rückzugsort finden, das Leben in Balance bringen und verstetigen – kurz: Heil werden – das bietet das Projekt „Leben und Lernen“ einer Gruppe von rund 30 geflüchteten Frauen und Kindern aus dem Irak. Es wurde vor zwei Jahren vom Diakonischen Werk Husum ins Leben gerufen, als Kooperation mit dem Christian-Jensen-Kolleg. „Die Arbeit mit den Menschen, sie hier zu stabilisieren und zu betreuen, passt gut an diesen Ort“, erklärte dessen theologischer Leiter Friedemann Magaard. Er fuhr fort: „Die Kooperation mit dem Diakonischen Werk Husum ist segensreich.“

Über die Projektarbeit hat sich unlängst Torsten Geerdts, Staatssekretär im Innenministerium, einen Überblick verschafft. Gern sei er gekommen, um zuzuhören und zu lernen, so Geerdts. Die Erfahrungen der beiden Jahre seien für das Land hilfreich, wenn es um neue Projekte mit schwer traumatisierten Geflüchteten geht. „Um von Ihren Erfahrungen zu lernen, möchte ich selbst ein Gefühl für die geleistete Arbeit und die Situation der Menschen vor Ort bekommen.“ Also berichtete die therapeutische Mitarbeiterin Gertrud Wiedenmann über die sensible und personalintensive Arbeit, die sie mit ihrem Team vom Diakonischen Werk Husum seit Januar 2016 leistet: Anfangs sogar rund um die Uhr – sieben Tage in der Woche. Dabei handelt es sich unter anderem um Einzel- und Gruppentherapien, Kunst-, Sport- und Tanztherapien.

Erschwerend sei, dass die meisten der Frauen Analphabetinnen sind. Auch der Deutschunterricht konnte lange Zeit nicht in der offiziellen Form angeboten werden; gleichwohl ist die Arbeit vieler ehrenamtlicher Unterstützer, die den Geflüchteten Deutsch vermittelt haben, von unschätzbarem Wert gewesen – genauso wie die medizinischen Untersuchungen, die eine Ärztin im Ruhestand – ebenfalls ehrenamtlich – behutsam vorgenommen hat.

Hilfreich in diesem Wust aus Neuem und bedrückenden Erinnerungen sei die Natürlichkeit der Kinder, die sich bereits gut in ihren neuen Lebensumständen zurechtfinden, rasch Deutsch lernen und auch sonst pfiffig, fröhlich, stabil und innerlich frei seien.

Erfreulich seien die Fortschritte, die die Frauen machen, die sich anfangs nicht aus ihrem schützenden Umfeld herausgewagt hätten, jetzt aber peu à peu ihren Radius vergrößern und sich in kleinen Schritten verselbstständigen: „Sie brauchen zwar immer noch den Schutz der Gruppe“, erklärt Adelheit Marcinczyk, Leiterin des „Geschäftsbereichs II – Soziales und Arbeit“ beim Diakonischen Werk Husum. Doch das Ziel des Projekts sei das Erarbeiten von eigenen Perspektiven – und Begleitung nur so lange wie notwendig. Ein Erfolg sei, dass kürzlich zwei Frauen in eine eigene Wohnung gezogen sind – jeweils mit Kindern und Partner. Ohne Nachbetreuung gehe es freilich noch nicht, wie ohnehin die therapeutische Arbeit nicht mit dem Auszug endet, sondern sich lediglich verändert: „Sie können weiterhin an Gruppenangeboten und Einzelgesprächen teilnehmen und sind weiter auch auf Unterstützung in ihrem Alltag angewiesen“, so Adelheit Marcinczyk.

„Der Grad der Traumatisierung dieser Menschen ist unvorstellbar. Dennoch bekommen sie hier Klarheit, Orientierung und eine Alltagsstruktur“, fasste Geerdts seine Eindrücke im Beisein von Veronika Dicke, der Projektleiterin für Integrations- und Migrationsstrategien beim Innenministerium in Kiel, zusammen. Bei seinem Besuch der Einrichtung sprach er mit Bewohnerinnen. Das Projekt sei befristet und ende offiziell zum Jahreswechsel. Doch der Besuch des Staatssekretärs sei ein Signal, dass das Projekt „Leben und Lernen“ fortgesetzt werden kann.

Der Koalitionsvertrag der Kieler Jamaika-Regierung besage, dass das Land in Kooperation mit dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen ein Aufnahmeprogramm für 500 besonders schutzbedürftige Flüchtlinge, speziell Frauen und Kinder, schaffen wolle. Das würde bedeuten, in dieser Legislaturperiode pro Jahr jeweils 125 Personen in Schleswig-Holstein aufzunehmen und zu betreuen. „Wir können an einem entsprechenden Konzept mitarbeiten und auch bei der Umsetzung einen Beitrag leisten“, so Heiko Naß, Landespastor des Diakonischen Werks Schleswig-Holstein. „Hier ist ein Leuchtturmprojekt, eine Expertise entstanden, die wir dem Land anbieten“, fügte Volker Schümann, Geschäftsführer des Diakonischen Werks Husum, hinzu. „Wir wissen aus Erfahrung, was es heißt, derart schwer belastete Menschen zu betreuen.“ Er dankte allen Unterstützern im Amt Mittleres Nordfriesland und beim Kreis, in den Gemeinden und nicht zuletzt beim Land, das den Hauptteil der finanziellen Mittel zur Verfügung stelle und immer lösungsorientiert handele.