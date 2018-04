St. Peter-Ording : Kabarett mit Puppen

Kabarettistin, Sängerin und Puppenspielerin Andrea Bongers tritt im Dünen-Hus auf.

von hn

01. April 2018, 18:00 Uhr

Die Tourismus-Zentrale St. Peter-Ording präsentiert am Mittwoch, 11. April, 20 Uhr, im Dünen-Hus (Erlebnis-Promenade, St. Peter-Bad) unter dem Titel „Bis in die Puppen!“ ein lustiges Musikkabarett mit Andrea Bongers. Die Kabarettistin, Sängerin und Puppenspielerin aus Hamburg bringt jede Menge Erfahrung mit und kippt sie auf die Bühne: als Pädagogin, als Mutter, als erste Frau, zweite Frau, Musikerin, Puppenspielerin (Sesamstraße). Andrea Bongers singt und spielt – mit und ohne Puppen über Be- und Erziehung. Abgründiger, nachdenklicher und cleverer Humor erwartet die Besucher. Karten gibt es in der Tourist-Info im Bad und im Dorf, unter Telefon 04863/9990 und an der Abendkasse.