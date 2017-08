Dreharbeiten auf Eiderstedt : Junger Eiderstedter dreht Profi-Film

vergrößern 1 von 1 Foto: Wohlfahrt 1 von 1

„Gehen Sie bitte weiter“, hallt es den Passanten aus dem Megafon entgegen. „Okay, alle auf ihre Position.“ Dann folgt die obligatorische Klappe: „Der Schamane, 35/4, Take 1“, lautet die Ansage. Doch dies wird nicht die einzige Unterbrechung bleiben an diesem Vormittag. Tobende Kinder, ein vorbeifahrendes Auto, Flugzeuglärm – für Tonaufnahmen sind das üble Störfaktoren.

Wir sind beim Filmdreh. Als Kulisse dient die kleine Ruine im Hochdorfer Garten in Tating. Das Bauwerk, das einem Gemälde von Caspar David Friedrich nachempfunden sein soll, wurde um 1900 auf einem künstlich aufgeschütteten Hügel am Rande des Landschaftsgartens errichtet. Es eignet sich prima für den Fantasy-Film, der gerade unter der Leitung von Tjorven Schröder entsteht. Die Handlung spielt irgendwann im Mittelalter.

Wohlgemerkt: Es geht hier nicht um ein Youtube-Filmchen, das man mal eben schnell mit der Smartphone-Kamera aufnimmt. Der 18-Jährige aus Vollerwiek hat ein äußerst ambitioniertes Projekt gestartet, das professionelle Züge trägt. „Auf jeden Fall ist es semi-professionell“, tritt Regie-Assistent und Kumpel Marlon Heller aus Kiel ein wenig auf die Bremse. Doch die Ausstattung kann sich sehen lassen, Kameradrohne, Zelt für die Maske und leuchtend gelbe Westen mit der Aufschrift Filmcrew inklusive.

Die beiden haben sich vor Jahren in einem Ferien-Filmcamp kennengelernt. Da war Tjorven 13. Am Anfang hat er Naturfilme gemacht. „Das ist mir inzwischen zu langweilig“, sagt der Azubi, der in einem Elektromarkt in Garding den Beruf des Einzelhandelskaufmanns lernt. In „Der Schamane“ – so der Arbeitstitel seines Films – geht es emotionaler zu. Yorin, der Schüler eines Geisterbeschwörers, ist auf der Suche nach dem Mörder seines Meisters. Die Darsteller tragen Schwerter, und Platz für eine Liebesgeschichte ist in der Story auch noch. Das Drehbuch hat Jannis Mieck geschrieben. Der Kieler ist praktischerweise auch gleich Hauptdarsteller. Den Stoff hatte er schon eine Weile in der Schublade liegen. Es dauerte zwei Jahre, bis er jemanden fand, der das Buch umsetzt – Tjorven eben. Eine weitere Schlüsselposition bei dem Projekt besetzt Kameramann Melvin Jäpel, Student aus Hannover. Sein Kameraassistent Lun Yan hat eine noch weitere Anreise: Der Chinese lebt in Stuttgart. Noch ein Beleg für den professionellen Anspruch: Charles Rettinghaus spricht in dem Film den Text des Erzählers. Kennen Sie nicht? Rettinghaus ist Schauspieler und Synchronsprecher, die deutsche Stimme etwa von Robert Downey jr. („Sherlock Holmes“) oder Jamie Foxx. Als Darsteller war er schon im Borowski-Tatort zu sehen.

An diesem Tag sind etwa 15 Leute beim Dreh. Alles in allem sind es aber 35. Andere Szenen entstanden in der vergangenen Woche im Freilichtmuseum Molfsee bei Kiel und an der Ostsee-Steilküste. Ein Teil des Films wird in diesen Tagen außerdem in einer Halle in Vollerwiek gedreht, wo Tjorven und Mitstreiter wie Anton Häutle in wochenlanger Arbeit eine weitere Kulisse aufgebaut haben. Dort kommt auch das große Finale in den Kasten, zu dem die örtliche Feuerwehr anrücken muss. Denn eine Holzhütte wird in Flammen aufgehen. Sicherheitshalber wird dieser Teil des dramatischen Endes im Freien aufgenommen.

In den kommenden Monaten steht dann die Feinarbeit an, in erster Linie Schnitt und Tonbearbeitung. Tjorven und Marlon müssen zudem für den Film werben, der knapp eine Stunde lang sein wird. Er soll nämlich nicht nur auf einschlägigen Plattformen im Internet, sondern auch im Kino zu sehen sein. Mit einem Filmtheater in der Landeshauptstadt gibt es schon eine Absprache, doch der Streifen soll auch in der näheren Umgebung gezeigt werden. Es dürfte indes Februar werden, bis es so weit ist.

Im kommenden Jahr endet Tjorven Schröders Ausbildung. Dann wird wohl Schluss sein mit dem Verkauf von Fernsehgeräten und Waschmaschinen. „Dann geh' ich weg. Auf dem flachen Land sitzt du irgendwann fest.“ Der Heranwachsende, der nebenberuflich Hochzeitsfotos schießt, will sich ganz auf seine Karriere als Filmemacher konzentrieren und neue Projkte starten. Eine eigene Produktionsfirma hat er schon gegründet.