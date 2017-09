Feuerwehrmusikzug wird 50 : Junge Truppe – alte Tradition

vergrößern 1 von 1 Foto: FMZ Ahrenviöl-Immenstedt 1 von 1

Am Sonnabend, 7. Oktober, lädt der Feuerwehrmusikzug Ahrenviöl-Immenstedt um 20 Uhr zu einem seiner beliebten Konzerte ein, die in der Regel alle zwei Jahre nach einem Workshop stattfinden. Diesmal ist der Grund ein anderer: Die Musiker feiern ihr 50-jähriges Bestehen. Daher findet das Konzert ausnahmsweise in der kleinen Sporthalle des Schulzentrums in Oster-Ohrstedt statt, denn vor dem Hintergrund des Jubiläums werden noch mehr Zuhörer als sonst erwartet. „Jeder ist willkommen, der Eintritt ist frei“, so der Vorsitzende Claus Steffens.

Wer den Musikzug live erlebt, mag kaum glauben, dass diese Formation bereits ihren 50. Geburtstag feiert, denn das Durchschnittsalter der knapp 40 Musiker liegt derzeit bei 26 Jahren. Was sie vereint, ist die Freude am Musizieren. Sie schätzen die kameradschaftliche Verbundenheit, das gesellige Beisammensein und gemeinsame Unternehmungen. „Es gibt tatsächlich viele gute Gründe, sich uns anzuschließen“, findet der Vorsitzende, der selbst durch die Musik im Herzen jung geblieben ist.

Die Ursprünge der Feuerwehrmusik gehen in eine Zeit zurück, als die Alarmierung der Einsatzkräfte noch über musikähnliche Signale erfolgte – mit Pfeifen, Hörnern und Trommeln. Daraus entwickelten sich später geordnete Musikgruppen, die auch bei geselligen Anlässen zum Einsatz kamen. Der Feuerwehrmusikzug Ahrenviöl-Immenstedt entstand 1967 aus den Musikzügen der beiden Orte, wobei die Ahrenviöler Kapelle erstmals 1894 gegründet wurde und die Immenstedter um 1920 herum. Als in den beiden Dörfer jeweils nur noch wenige Musiker aktiv waren, schlossen sie sich der damals noch jungen Viöler Kapelle an. Doch schon bald trennten sie sich wieder von dieser Formation und machten ihr eigenes Ding. Kurt Matthias Sönksen aus Schwabstedt übernahm die musikalische Leitung, Heinrich Söth aus Ahrenviöl den Vorsitz.

Was damals noch eine Männerdomäne war, ist heute eine gleichberechtigte Leidenschaft: Seit 1986 sind auch „Tuterinnen“ im Musikzug willkommen. Sogar der Dirigentenstab liegt inzwischen in weiblicher Hand. Alles hört auf das Kommando von Laura Graf. Die angehende Musikpädagogin aus Husum zeichnet gemeinsam mit Nicole Falten und Morlin Steffens für die musikalische Ausbildung verantwortlich, wobei der Nachwuchs am Schlagzeug an der Kreismusikschule ausgebildet wird. Das Angebot, in den Reihen des Musikzuges ein Holz- oder Blechblasinstrument zu erlernen, wird rege genutzt: „Derzeit haben wir sieben Jungen und Mädchen in der Ausbildung. Meist brauchen sie zwei Jahre, bis sie alles sicher beherrschen, was zum Musizieren dazugehört“, sagt Laura Graf. Das beinhaltet übrigens auch das Marschieren, denn der Musikzug Ahrenviöl-Immenstedt ist einer der ganz wenigen in der Region, die noch problemlos Umzüge zu Fuß begleiten können, eben weil noch so viele junge Beine darunter sind.

„Wer mit dem Wunsch zu uns kommt, ein Instrument spielen zu können, wird es auch schaffen“, lässt Claus Steffens das Argument mancher Eltern nicht gelten, ihr Kind sei genauso unmusikalisch wie sie selbst. „Es gibt keinen Grund, es nicht wenigstens einmal zu probieren“, meint der Tuba-Bläser, der für den Anfang fast jedes übliche Instrument zur Verfügung stellen kann: Klarinette, Saxophon, Trompete, Flügel- und Tenorhorn oder die Posaune. Und es wird keinesfalls nur klassische Marschmusik einstudiert, im Gegenteil: moderne Unterhaltungs- und Filmmusik – zum Beispiel aus Starwars oder Fluch der Karibik – gehört ebenso zum Repertoire, wie der eine oder andere coole Hitmix sowie Kultschlager von Dieter Thomas Kuhn und anderen Interpreten.

Geprobt wird mittwochs ab 20 Uhr im Immenstedter Dörpshuus. Zu den 40 bis 50 Übungsabenden gesellen sich jedes Jahr 25 bis 30 Auftritte zu diversen Anlässen. Neben dem Amtsfeuerwehrfest und anderen Feuerwehr-Aktionen stehen Schützen-, Ringreiter- und Dorffeste sowie Laternenumzüge regelmäßig auf dem Programm der Musiker, die sich vom Amt Viöl und von den Gemeinden südlich der Arlau gut unterstützt fühlen.