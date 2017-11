Konzert : Junge Musiktalente auf Tournee

vergrößern 1 von 1 Foto: VERANSTALTER 1 von 1

Heute geben junge begabte dänische Musiker ein Konzert in der ehemaligen Synagoge (Am Binnenhafen 17) in Friedrichstadt. Beginn ist um 19 Uhr. Die Nachwuchs-Talente nehmen an einer dreijährigen studienvorbereitenden Ausbildung am MGK-Syd in Sønderborg teil. Die Schüler haben in den vergangenen Monaten ein Tournee-Programm zusammengestellt, das in den Konzerten als zusammenhängendes Stück aufgeführt wird. Das Publikum wird mitgenommen auf eine Reise durch die Musik – von den klassischen Meistern über finnischen Tango bis zum swingenden Jazz und Mowtown.