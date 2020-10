Junge Keramikerin ist 2. Landessiegerin

von Patricia Wagner

23. Oktober 2020, 14:57 Uhr

Friedrichstadt | Als sich Miriam Schild 2016 als Schülerpraktikantin bei Maria Ziaja in der Keramikwerkstatt Tonalto in Friedrichstadt bewarb, konnte niemand ahnen, dass ihre Leidenschaft für das Kreative einmal in eine Ausbildung in diesem seltenen Beruf münden würde. Doch schnell bewies sie Talent und Engagement, und so bekam sie im September 2017 die viel nachgefragte freiwerdende Lehrstelle, um ihre Keramikerausbildung zu absolvieren. Nun sind drei Jahre kompakte, intensive Lehrzeit im Dualen Bildungssystem SH um, und Miriam Schild hat ihren Gesellenbrief in der Tasche. Die junge Frau hat es sogar geschafft, aus dem Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks 2020 – Landesentscheid Schleswig-Holstein – als 2. Landessiegerin hervorzugehen.

„Etwas mit den Händen komplett selbst zu formen, sehen zu können, wie ein Gefäß entsteht“, das sei für sie das Faszinierendste an ihrem Beruf, erklärt Miriam Schild.

„Wir brauchen dringender denn je guten Nachwuchs, sonst wird dieses Handwerk vermutlich bald aussterben“, betont Maria Ziaja.



Die Sieger 2020 werden am morgen ab 11 Uhr geehrt, die kleine Feier wird im Livestream übertragen unter https://www.hwk-luebeck.de/ausbildung/fuer-auszubildende/leistungswettbewerb-des-deutschen-handwerks.html.