Kreishandwerkerschaft Nordfriesland-Süd : Junge Handwerker ausgezeichnet

Während der Einschreibungsfeier der Kreishandwerkerschaft Nordfriesland-Süd in der Messe Husum & Congress wurden gestern Nachmittag drei ausgebildeten Handwerkerinnen und Handwerker die Nospa Jugend-Handwerksmedaille verliehen. Dabei lobte Olaf Küter, Vorstandsmitglied der Nospa, unter anderem die soziale Kompetenz und das Engagement der Ausgezeichneten. „Alle drei haben die Handwerksmedaille in Gold verdient.“ Der erste Preis, dotiert mit 750 Euro, ging an die Friseurin Monja Purwin. Die Mutter von zwei Kinder konnte ihre Ausbildung in Teilzeit durchführen und früher als geplant abschließen. Der zweite Preis im Wert von 500 Euro wurde Anna-Kathrin Petersen zuerkannt. Sie hatte die Ausbildung zur Land- und Baumaschinenmechatronikerin ebenfalls ein halbes Jahr früher mit Bravour abschließen können. Und den dritten Preis, mit 250 Euro verbunden, erhielt Mirco Gülck, Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik.

Im Mittelpunkt der über zweistündigen zentralen Einschreibungsfeier der Kreishandwerkerschaft Nordfriesland-Süd standen jedoch die Handwerkslehrlinge, die in diesem Jahr ihre Ausbildung begonnen haben. Großes Lob zollte Kreishandwerkermeister Rolf Hansen den jungen Auszubildenden. „Für eure Entscheidung und euren Mut, einen handwerklichen Beruf nachzugehen, sprechen wir euch unseren Respekt und Anerkennung aus.“ Berufe im Handwerk seien vielfältig, forderten und förderten Eigenverantwortung und Kreativität. „Und der handwerkliche Beruf ist immer noch eine echte Alternative zu einem Studium.“ Über 500 Gäste verfolgten die Einschreibungszeremonie.