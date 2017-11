Auf ein Neues : Jugendzentrum hat wieder einen Leiter

vergrößern 1 von 1 Foto: Mommsen 1 von 1

von Rüdiger Otto von Brocken

erstellt am 04.Nov.2017 | 12:00 Uhr

Er gehört zum Husumer Stadtbild: Lars Wulff. Der 52-Jährige ist Erzieher, Diakon und ab 1. Dezember neuer Leiter des städtischen Kinder- und Jugendforums Biss sowie Stadtjugendpfleger. „Ich freue mich sehr darauf“, sagt er im Hinblick auf die neue Aufgabe. Das heutige Biss hieß früher Haus der Jugend (HdJ), und das kennt Lars Wulff schon lange. Seinerzeit absolvierte er dort ein Praktikum und ein Berufsanerkennungsjahr, quasi der Beginn seiner Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.

Als späterer Kirchenkreisjugendwart arbeitete er außerdem viel mit der städtischen Kinder- und Jugendeinrichtung zusammen und nahm auf diesem Wege immer Anteil. Auch daran, dass es die Mitarbeiter in diesem Jahr nicht gerade leicht hatten. „Sie verdienen es, Entlastung zu erfahren. Dann haben sie wieder mehr Raum, um ihrer Arbeit nachzugehen, und wir können gemeinsam mit Energie ins nächste Jahr starten“, ist er überzeugt. Sein Vor-Vorgänger auf dem Posten, Bernd Biermann, hatte im Winter vergangenen Jahres unter anderem deshalb gekündigt, weil die Husumer Politik ihm keine Personalverstärkung genehmigen wollte (wir berichteten).

Dass viele Kinder und Jugendliche kennen ihn und er sie, ist von Vorteil, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung, „genauso wie sein großes Netzwerk in ganz Nordfriesland“. Sein vorheriger Arbeitgeber war das Diakonische Werk Husum. Dort war Wulff zum einen als Schulsozialarbeiter an der Beruflichen Schule Husum beschäftigt, wo er schwerpunktmäßig minderjährige Flüchtlinge begleitete. Zum anderen beim Kinderschutzzentrum Westküste, wo sein Schwerpunkt in der Präventionsarbeit von sexueller Gewalt lag.

Lange Zeit hatte er auch die Leitung von Möbel & Mehr inne – ein Projekt, mit dem sich unter anderem das Diakonische werk an Menschen richtet, die nicht viel Geld haben und dort Möbel, Hausrat und vieles mehr zu günstigen Preisen kaufen können. Ab 1. Dezember ist sein neuer Arbeitgeber die Stadt Husum. Zu seinem neuen Aufgabenbereich werden auch junge Menschen mit Migrationshintergrund zählen. „Das Thema ist im Biss ja nicht weg, es hat sich nur verändert“, meint der „Neue“ mit Blick auf die Altersstruktur der ausländischen Jugendlichen. Außerdem will er sich um das Angebot für Jugendliche in Husum kümmern. „Was kann man ihnen bieten, was mit ihnen gestalten, damit sie sich wohlfühlen?“, fasst Wulff zusammen. Seinem Vorgänger hatte die Stadt Husum im Sommer nach nur wenigen Wochen im Amt gekündigt. Ihm wird vorgeworfen, falsche Angaben in seinem Lebenslauf gemacht zu haben (wir berichteten).