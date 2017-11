Versammlung des Landesverbandes der Boßler : Jugendwart-Riege komplett

vergrößern 1 von 1 Foto: erg 1 von 1

Die Delegiertentagung des Verbandes Schleswig-Holsteinischer Boßler (VSHB) wurde im Kirchspielkrug in Simonsberg abgehalten. Neben den Jahresberichten und satzungsgemäßen Wahlen wurde mit einem Vorstandsbeschluss Klarheit darüber geschaffen, welche Kriterien anzuwenden sind, wenn sich ein Boßler während eines Wettkampfes verletzt und ein Ersatzwerfer eingesetzt werden muss.

Die Ehrengäste Margarethe Ehler, zweite stellvertretende Kreispräsidentin von Nordfriesland, und Eva-Maria Kühl, Amtsvorsteherin des Amtes Nordsee-Treene, stellten in ihren Grußworten den Stellenwert und das damit verbundene ehrenamtliche Engagement für den Boßelsport an der Westküste heraus. Die plattdeutsche Sprache wird gepflegt, und auf den Dörfern werden Traditionen erhalten.

Im VSHB sind insgesamt 2611 Boßler organisiert, die sich wie folgt auf die vier Unterverbände verteilen: Dithmarschen 1152, Eiderstedt 1060, Norden 240 und Steinburg 159 Mitglieder. In ihren Jahresberichten erinnerten der VSHB-Vorsitzende Ernst-Hinrich Reimers und die Vorsitzenden der Unterverbände Steinburg (Reimer Diercks), Dithmarschen (Henning Numsen), Eiderstedt (Matthias Johns und Jan-Friedrich Clausen) und Norden (Udo Ketels) an die zahlreichen Aktivitäten auf Unter- und Landesverbandsebene im zu Ende gehenden Jahr. Diesen schloss sich der Landesjugendwart Hans-Hermann Ohm an. Er war auf der Suche nach einem dritten Jugendwart. Sein entsprechender Appell wurde erhört. Hierfür stellte sich der 53-jährige Dirk Meister vom Eiderbund zur Verfügung, der dort auch als Vorsitzender fungiert.

Bei den satzungsgemäßen Wahlen wurden Ernst-Hinrich Reimers (Vorsitzender), Jan-Wilhelm Thiede (1. Schriftführer), Sven Kleine (2. Kassenwart), Marten Greve (2. Jugendwart) und Rainer Gammelin (Webmaster) einstimmig bestätigt.

Der Unterverband Eiderstedt hatte vor einiger Zeit beim VSHB-Vorstand angefragt, wie mit einer Mannschaft zu verfahren ist, wenn sich ein Boßler während eines Wettkampfes verletzt und ein Ersatzwerfer eingesetzt werden muss. Hierzu informierte der VSHB-Chef Reimers, dass beim Standkampf (Verbandsfest, Landespokalboßeln und Landesjugendboßeln) ein Ersatz-werfer, der noch nicht geworfen hat, die restlichen Würfe absolvieren darf. Danach kann er seine Serie vervollständigen. Beim Straßen- und Feldboßeln darf ein Ersatzmann ebenfalls die rest-

lichen Würfe absolvieren, allerdings kommt er nicht in die Einzelwertung.

Einstimmig wurde von den Delegierten beschlossen, dass beim Landespokalboßeln auf der Straße alle vier Unterverbände mit zwei Fünfergruppen und zehn Einzelwerfern an den Start gehen können. Der Unterverband,der den Landesmeister im Vorjahr gestellt hat, hat noch einen zusätzlichen Startplatz.

Auch im kommenden Jahr haben die Boßler des Verbandes Schleswig-Holsteinischer Boßler (VSHB) neben ihren Vereins- und Unterverbands-Aktivitäten zahlreiche Termine aus Landesebene. Ein gesonderter Termin für das Landespokalboßeln auf dem Feld ist dazu gekommen. Dafür wurde ein vom VSHB-Vorstand eingereichter Antrag positiv beschieden. So wird das bisher gemeinsam durchgeführte Landespokalboßeln Straße und Feld dadurch entzerrt, dass das Feldboßeln künftig in einen Sommermonat verlegt wird.

Folgende Termine wurden festgelegt: 24. März, Landespokalboßeln in Simonsberg; 8., 15. und 22. April, Ausscheidungen für die Deutsche Meisterschaft im Stand- und Feldboßeln in St. Peter-Böhl; 11. und 12. Mai, Deutsche Meisterschaft in Aurich/Ostfriesland; 26. Mai, Landesjugendboßeln in Garding; 31. August, Landespokalboßeln Feld in Friedrichskoog/Dithmarschen; 3. Oktober, Landespokalboßeln Straße in Krumstedt/Dithmarschen; 10. November, Verbandsvertretertag im Kirchspielskrug in Kating.

Für die Folgejahre wurden folgende Termine bekannt gegeben: 16. und 17. März 2019, Verbandsfest beim K-Bund; 30. Mai bis 2. Juni 2019, Sportliche Jubiläums-Veranstaltung anlässlich 125 Jahre VSHB und 50 Jahre Internationale Boßelvereinigung, Feld und Straße in Kaltenhörn und Stand in Garding; 21. Mai 2020 Eröffnung der EM in Meldorf; 22. Mai 2020 Feld in Kaltenhörn; 23. Mai 2020 Stand in Meldorf und 24. Mai 2020 Straße in Dithmarschen von Süderhastedt nach Großenrade.