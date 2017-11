Politisches Engagement : Jugendliche treten für ihre Interessen ein

vergrößern 1 von 1 Foto: rah 1 von 1

Eine Premiere der besonderen Art gab es für die Gemeinde Horstedt: 20 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen neun und 17 Jahren wählten im Rahmen der Jugendvollversammlung im Gemeindehaus „Uns Huus“ einstimmig die erste Jugendgemeindevertretung der Kommune. Sie besteht – wie das „große“ Gremium auch – aus elf jungen Akteuren, die sich allesamt der Runde – dabei auch Bürgermeisterin Karen Hansen sowie die Initiatoren und Gemeindevertreter, Kirstin Buhmann und Uwe Jensen als Sitzungsleiter – vorstellten.

Die Gemeinde-Chefin beglückwünschte als erste die motivierten Jugendlichen und händigte ihnen die Ernennungsurkunden aus. „Ich freue mich total und wünsche Euch viel Erfolg. Das ist ein Höhepunkt in meiner 15-jährigen Amtszeit. Wir erleben gerade ein Stück gelebte Demokratie“, sagte sie. Gespannt sei sie auf viele Anregungen und Wünsche.

„Ich möchte mich einbringen, weil ich unsere Interessen vertreten möchte. Ich werde mich für eine bessere Gemeinschaft innerhalb der Jugend einsetzen“, sagte die 16-jährige Nele Marie Hansen. Neben ihr werden nun im Jugendgemeinderat Mira Tischer, Jorge Hansen, Lara Lorenzen, Lina Jensen, Johanna Malin Struck, Lia Thomsen, Tabea Hansen, Thies Rickmann, Mareike Paul und Finn Peter Kjer, mitarbeiten. Beim nächsten Treffen wollen sie als erste Amtshandlung eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden wählen.

„Vielen Dank, dass Ihr mitmacht und schön, dass auch einige Jungen mit dabei sind“, erklärte Kirstin Buhmann. Sie übergab den frisch Gewählten ein Protokollbuch für künftige Treffen sowie von Jugendlichen aufgeschriebene Wünsche. Wie berichtet, konnten sie die im Rahmen des ersten Jugendtages vor zwei Monaten in eine Wünschebox einwerfen. Dank gebühre, so ergänzte Uwe Jensen, den Mitgliedern des Jugendgemeinderates Norstedt, die die Werbetrommel bei den Jugendlichen im Ort am Jugendtag mit gerührt hätten. Ein großer Erfolg sei auch, dass aus zunächst fünf Interessierten nun elf sich aktiv einbringen möchten.