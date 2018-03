50 Jahre Versöhnungskirche : Jubiläum im Zeichen der Kirchen-Fusion

Die Goldkonfirmanden feierten schon mal gemeinsam: Am 27. März wird der Akt in der Friedenskirche offiziell vollzogen.

12. März 2018, 09:00 Uhr

Mit fröhlichen Festtagen feierte die Versöhnungskirchengemeinde am Wochenende den 50. Geburtstag ihrer Kirche. Zum Programm gehörte dabei unter anderem ein bunter Abend, bei dem Pastor i. R. Hans-Joachim Stark Geschichten aus der bewegten Gemeindehistorie erzählte, sowie eine gesellige Veranstaltung am Sonnabend, dem offiziellen Einweihungstag des Gotteshauses. Verbunden war das Jubiläum zudem mit dem Fest der goldenen Konfirmation für alle Husumer Kirchengemeinden, die zum 1. Januar 2019 fusionieren werden. Zum Festgottesdienst kamen denn gestern auch rund 30 Jubilare der Versöhnungs-, Friedens-, Christus- und Marienkirchengemeinde in der Berliner Straße zusammen, um sich von Pastorin Katja Kretschmar einsegnen zu lassen.

Zukünftig werden diese Kirchengemeinden, die zusammen insgesamt 9000 Mitglieder zählen, gemeinsam als Kirchengemeinde Husum agieren. „Die Einladungen zur Vertragsunterzeichnung sind schon geschrieben. Der offizielle Akt wird am 27. März in der Friedenskirche vollzogen“, sagt Andreas Raabe. Allerdings merkt der Pastor der Christuskirchengemeinde auch an, dass im Vorfeld des Zusammenschlusses so manches dicke Brett zu bohren gewesen war (wir berichteten). Die neue Kirchengemeinde werde vier gleichberechtigte Bezirke haben, so Raabe weiter. „Die Kirchen und Pastoren werden dieselben bleiben. Und auch die zweckgebundenen Rücklagen der einzelnen Gemeinden bleiben in deren Verfügungsgewalt“, erklärt er.

Vom Kirchenkreisamt zugesagt sei außerdem der Erhalt der vier vollen Predigerstellen. Ebenfalls übernommen werden alle bestehenden Mitarbeiterverträge. „Allerdings werden wir einiges umstrukturieren. So planen wir unter anderem ein zentrales Kirchenbüro in der Altenbegegnungsstätte am Marktplatz mit dem Ziel, dort die Öffnungszeiten zu erweitern und damit den Bedürfnissen der Gemeindemitglieder gerechter zu werden“, kündigt Raabe an.

Dem ersten gemeinsamen Kirchengemeinderat der neuen Gemeinde könnten alle zurzeit im Amt stehenden Mitglieder angehören. „Wir haben allen Gewählten die Mitarbeit angeboten. Einige haben sich letztlich dagegen entschieden, aber mit mehr als 20 Personen ist der Kreis jetzt erst einmal recht groß“, sagt Raabe. Und zeigt sich zuversichtlich: „Doch da wir alle die gute Zusammenarbeit wollen, wird diese uns auch gelingen.“