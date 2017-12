Husumer Weihnachtskrippen : „Josef soll dem Pastor Speck ähneln“

vergrößern 1 von 2 1 von 2

von hn

erstellt am 24.Dez.2017 | 10:00 Uhr

Maria und Josef, Ochs und Esel, der Stall, Hirten und Könige – in vielen Wohnzimmern und Kirchen stehen Weihnachtskrippen, die die alte Geschichte vom Kind im Stall erzählen. Und obwohl diese Geschichte Jahr für Jahr dieselbe ist, finden Menschen immer neue und ganz unterschiedliche Zugänge dazu.

Dörthe Jürgens zum Beispiel ist Küsterin der Kirchengemeinde Schobüll. Zum ersten Advent ist sie es, die die Krippe vom Dachboden holt und im Treppenaufgang aufbaut. „Die Figuren sind aus Pappmaché“, erzählt sie. „Anfang der 1970er Jahre hat Pastor Speck sie mit einer Spielkreisgruppe gebastelt.“ Und dann nimmt sie liebevoll eine Figur nach der anderen in die Hand. „Der Josef“, sagt sie, „der soll dem alten Pastor Speck ähneln. Der hatte auch so eine lange Nase.“ Und Maria sei dessen Frau nachempfunden. Besonders gefällt ihr der dunkle König, der mit einem Ausdruck ungläubigen Erstaunens am Rand steht.

Eine richtige Krippen-Inszenierung gibt es in der Kirchengemeinde Rödemis: Die Krippe wird zum ersten Advent auf dem Altar aufgebaut. Aber das Heilige Paar begibt sich durch die Kirche auf den langen Weg nach Bethlehem und klappert im Laufe des Advents die 24 hölzernen Sterne ab, die in den Fenstern stehen.

Auch in der Friedenskirche verändert sich die Krippenszene: Maria, Josef, das Kind und die Könige kommen erst am Heiligen Abend dazu. „Eigentlich sollten die Könige erst am 6. Januar eintreffen“, sagt Andreas Raabe, „aber das ist dann doch des Guten zu viel.“ Weihnachten ohne die Gäste aus dem Morgenland sei nur halb.

Jan Koomen von der katholischen Kirche St. Knud sieht das genauso: „Als ich Kind war, kamen die Weisen erst am Drei-Königs-Tag dazu“, sagt er. „Ich fand das immer traurig, dass die nur so kurz da waren.“ Ihr goldener Glanz habe ihn immer berührt und tut es noch heute. In der katholischen Kirchengemeinde wird die Krippe zum Heiligen Abend aufgebaut und bleibt stehen bis Maria Lichtmess.

Auch in der Marienkirche wird der Stall von Bethlehem erst zum Heiligen Abend aufgestellt und findet seinen Platz unter dem Tannenbaum. Küster Sven Jensen mag die Figurengruppe, die im nächsten Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum feiert. „Ingwert und Gundel Paulsen haben sich damals für diese Krippe stark gemacht“, erinnert er sich. Letztere ist eine Expertin auf dem Gebiet. Sie hatte mehrere Bücher über regionale Weihnachtsgeschichten und -krippen veröffentlicht und gab schließlich die ersten Figuren beim Bildhauer Bernhard Vielstädte in Auftrag. Sehr schnell kamen dann Spenden zusammen, so dass bald die Krippe komplett war.

So war das übrigens auch in Rödemis: Pastor Michael Bruhn hatte 1998 zunächst nur das Heilige Paar aus dem Erzgebirge kommen lassen, dann fanden sich sehr schnell Menschen, die die übrigen Figuren finanzierten. Gundel Paulsen war es auch, die vor einigen Jahren der Friedenskirche eine Krippe schenkte. Und auch in der Klosterkirche erinnert man sich mit Dankbarkeit an sie. Vor gut 30 Jahren fertigte sie mit Präbendarinnen die Figuren in Handarbeit. Unzählige Schäfchen wurden gestrickt, entstanden ist ein liebevolles und einzigartiges Ensemble, das zwischen Weihnachten und Epiphanias vom Wunder der Heiligen Nacht erzählt.

Die Husumer haben den Zauber von Weihnachtskrippen relativ spät entdeckt. Die Schobüller Krippe ist 46 Jahre alt, die Krippe des Klosters immerhin 32, die übrigen sind erst in den letzten zehn Jahren dazu gekommen. Ganz neu ist in diesem Jahr die Krippe auf dem Weihnachtsmarkt. Der Tönninger Timm Clausen hat in Eigeninitiative die fast lebensgroßen Figuren gekauft und ihnen einen schönen Stall gebaut. „Weihnachten ist ja nun mal Jesu Geburt“, sagt er. „Und der christliche Gedanke hat mir auf dem Weihnachtsmarkt immer ein bisschen gefehlt.“ Und er freut sich, wenn Kinder und Erwachsene stehen bleiben und staunen.