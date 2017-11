Guitar Heroes Festival : Joldelund hatte mal wieder den Blues

vergrößern 1 von 1 Foto: rah 1 von 1

Blues- und Rockfans in Nordfriesland müssen nicht darben. Bereits zum vierten Mal in diesem Jahr gab es an zwei Tagen in „Gerd’s Juke Joint“ in Joldelund ordentlich was für die Ohren. Sowohl Musiker als auch Fans kamen auf ihre Kosten. Anheizer waren am ersten Abend die fünf Frauen der Band Jane Lee Hooker aus New York City/USA. Begeistert ließ sich das Publikum von Frauenpower pur mitnehmen in eine eher selten zu hörende Mischung aus Blues, Rock und Punk. Die sympathischen Damen suchten sofort den Dialog mit den Zuhörern. Zweieinhalb Stunden lang gaben sie alles, und sie zeigten bei den Stücken aus ihrem Debütalbum „No B!“, dass sie den Geist des Blues aus seiner goldenen Ära in das Hier und Jetzt übertragen konnten. „Wir sind eine Familie und ihr gehört dazu“, rief Leadsängerin Dana Athens den tanzenden und klatschenden Besuchern zu. Für Improvisationen ließen sich die Bandmitglieder ausreichend Zeit. Ohne Zugaben kamen sie nicht davon.

„Ich bin jetzt schon wieder völlig aufgedreht. Toll, was die erste Band mit uns gemacht hat“, sagte Hans-Georg Möller aus der Hauptstadt der Metal-Szene, Wacken. Er schlage regelmäßig in Joldelund auf, weil er die familiäre Atmosphäre ohne Kommerz genieße. Die Musiker hautnah zu erleben und selbst mit ihnen sprechen zu können, das schätze er. Zum ersten Mal in Joldelund überhaupt war Tim Marquardt aus Hamburg. Er sei seiner Lieblingsband Double Vision nachgereist und habe auf diese Weise einmal die Location auf dem platten Lande kennenlernen können. „Super ist das hier, tolle Akustik, tolle Scheune, nette Leute. Ich werde wiederkommen“, so sein Kommentar. Schnell riss das Trio sein Publikum mit, eindeutig inspiriert von Rory Gallagher. Sowohl die optische, als auch die musikalische Ähnlichkeit von Frontmann Stephan Graf mit seinem Idol waren verblüffend.

Überraschend war der Einstieg der englischen Gitarristin Chantel McGregor am zweiten Abend, sang sie doch zunächst drei ruhige Lieder aus eigener Feder zur eigenen Begleitung auf der Akustik-Gitarre. Absolute Stille herrschte minutenlang, so sehr fesselten ihre intensiven Soli. Doch danach brachte sie mit Keith Partling (Schlagzeug) und Livingston Brown (Bass) den „Juke Joint“ mit einem Mix aus Blues, Rock und Metal zum Brodeln. Paten standen große Namen, wie Stevie Ray Vaughn, Joe Bonamassa oder Jimi Hendrix.

Mit unbändiger Spielfreude ging Josh Smith am Ende ans Werk und verlieh dem Musik-Wochenende den krönenden Abschluss. Rasant zeigte er nicht nur mit seiner Crew, sondern auch als Solist die Facetten seines Könnens. Er nahm die Zuhörer mit auf eine Reise durch die Blues-, Funk-, Rock- und Jazz-Welt. „Im Blues sind meine Wurzeln“, verkündete der

33-jährige Musiker, der schonim Alter von drei Jahren seine erste Gitarre spielte, mit 13 auf der Bühne stand und von dem großen B.B. King selbst gebeten wurde, ihn auf seiner Tournee zu begleiten. Zu einer atemberaubenden Session holte er Chantel McGregor noch einmal auf die Bühne. „Absolute Weltspitze. Ich habe oft versucht, Josh zu engagieren. Dass es nun geklappt hat, ist mir eine Ehre und genau der richtige Abschluss im Jubiläumsjahr“, so Organisator Gerd Lorenzen.