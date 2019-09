CDU-Kreisparteitag in Bredstedt : Johann Wadephul für Klimaschutz ohne moralische Keule

Der 1260 Mitglieder starke CDU-Kreisverband Nordfriesland möchte neue Mitstreiter gewinnen.

von Jörg von Berg

20. September 2019, 18:01 Uhr

„Wir brauchen neue Antriebssysteme, aber keinen moralischen Rigorismus.“ Mit diesen Worten plädierte der Vize-Chef der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Johann Wadephul, für Augenmaß in der aktuellen Klimaschutz-Debatte.

Als Gastredner beim CDU-Kreisparteitag am Donnerstagabend in Bredstedt erklärte der gebürtige Husumer: „Wir brauchen keine Verbots-, sondern eine Chancen-Republik.“ Kritisch setzte er sich in diesem Zusammenhang mit der Ökobilanz von E-Autos auseinander und betonte: „Mit Lösungen für Berlin-Mitte kommen wir im ländlichen Raum nicht weiter.“

Ich bin nicht gegen eine Vision, aber in Deutschland laufen wir Gefahr, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Dr. Johann Wadephul, Vize-Chef der CDU/CSU-Bundestagsfraktion

Zwar wurde ihm entgegengehalten, dass es in Nordfriesland ausreichend Windstrom und die höchste Dichte an E-Ladestationen gebe. Dennoch bremste Wadephul in punkto E-Mobilität: „In Deutschland ist das in der Breite so nicht durchführbar.“ Natürlich gelte es, das fossile Zeitalter zu verlassen.

Aber dies müsse in angemessenem Tempo und vor allem auch sozialverträglich geschehen: „Ich bin nicht gegen eine Vision, aber in Deutschland laufen wir Gefahr, das Kind mit dem Bade auszuschütten“, erklärte er.

Gegen Stillstand im Land

Wadephul sieht den Klimaschutz als ureigenes christliches Thema und die CDU weiterhin als Volkspartei. Diese müsse bereit sein, gesellschaftlich wichtige Projekte wie die A20 und den Stromnetz-Ausbau auch durchzusetzen – „sonst werden wir ein Stillstandsland“.

Mit ewigem Alarmismus ist niemandem geholfen. Astrid Damerow, CDU-Kreisvorsitzende in Nordfriesland

Auch die CDU-Kreisvorsitzende Astrid Damerow (MdB) plädierte dafür, die großen Klimaschutz-Herausforderungen sachlich anzugehen: „Mit ewigem Alarmismus ist niemandem geholfen.“

Bei dem Kreisparteitag im Bredstedter Sool kündigte Astrid Damerow eine Werbeoffensive an, um neue Mitglieder – zurzeit sind es 1260 – zu gewinnen. Dazu wird es Ende 2019 eine Konferenz mit den Vorsitzenden der 44 Ortsverbände geben. 2020 sollen dann 50 Jahre CDU Nordfriesland gefeiert werden.

Nachwahl zum Kreisvorstand

Positiv strich die Kreis-Chefin heraus, dass mit Florian Lorenzen ein Christdemokrat neuer Landrat wird. „Wir werden einen sehr kompetenten Landrat haben“, sagte sie. Als Nachfolger für Lorenzen im CDU-Kreisvorstand wurde mit großer Mehrheit Gunnar Jensen vom Ortsverband Viöl zum Beisitzer gewählt.