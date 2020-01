Neujahrsempfang in Langenhorn : Johann Rücker Bürger des Jahres

Gewerbeverein und Gemeinde würdigen den Langenhorner beim Neujahrsempfang als Menschen mit großem Herzen.

von Udo Rahn

13. Januar 2020, 15:24 Uhr

Langenhorn | Der Tischlermeister Johann Rücker ist Langenhorns neuer Bürger des Jahres. Vergeben wird diese Auszeichnung alle zwei Jahre im Rahmen des gemeinsames Jahresempfanges von Gewerbeverein und Gemeinde.

Dieses Mal nahm Mike Breuel, stellvertretender Vorsitzender, die Ehrung vor. Bis zuletzt war nichts über den Kandidaten durchgesickert, freute er sich. „Er hat 18 Jahre lang seinen Betrieb geführt und mittlerweile an seinen Sohn abgegeben. 1996 ist er von Bordelum nach Langenhorn gezogen“, leitete Breuel seine Laudatio vor mehr als 100 geladenen Gästen im Gasthof Ingwersen ein, bevor er dann das Geheimnis lüftete. „Johann, Dich zeichnet Bescheidenheit aus. Du stehst nicht gern im Mittelpunkt, aber Du hast Dich immer eingesetzt für die Menschen, die Unterstützung brauchten, insbesondere junge Leute, die Perspektiven und einen Ausbildungsplatz suchten. Eigennutz war nie Dein Ansatz. Jeder hat bei Dir eine Chance gehabt. Du hast immer an das Gute geglaubt, konntest aber auch Deine Standpunkte hartnäckig vertreten.“

Johann Rücker trat, nachdem er 1996 den Betrieb von Helmuth Sievertsen in Langenhorn übernommen hatte, in den Gewerbeverein ein. Von Anfang an hatte er seine Mitarbeiter, die sich aktiv bei der Feuerwehr engagierten, bei Einsätzen von der Arbeit freigestellt. 2011 erhielt sein Unternehmen als erstes in der Gemeinde die Auszeichnung „Partner der Feuerwehr“. Von 2003 bis 2013 war Rücker im Vorstand des Gewerbevereins, zunächst als Beisitzer und dann von 2007 als zweiter Vorsitzender. „Du warst immer Überzeugungsträger, hast alle an einen Tisch gebracht und lockere Zusammenkünfte ins Leben gerufen“, so Breuel. Für die Sanierung des Wester-Stegels an der St. Laurentius-Kirche warb er leidenschaftlich Spenden ein. 2014 gab Rücker den Betrieb an Sohn Helge ab und widmet sich seither seiner Familie und dem neuen Hobby, die Imkerei. „Ich freue mich, dass wir heute einen Menschen mit großem Herzen ehren können“, schloss Mike Breuel.

In seiner Begrüßungsansprache lobte der stellvertretende Vorsitzende die enge Zusammenarbeit mit der Kommune. Aber er übte auch Kritik. Um den Betrieben größtmögliche Freiheit in der Ausrichtung auf die Zukunft zu geben, brauche es dringend neue Gewerbeflächen. „Hier sind wir auf die Unterstützung der Gemeinde angewiesen. Schon seit Jahren wird immer in Aussicht gestellt, dass daran gearbeitet wird, allerdings ist keine Bewegung spürbar“, mahnte Breuel. Den Betrieben optimale Bedingungen zu geben und neue Unternehmer für den Standort zu begeistern, läge im Interesse nachhaltiger Arbeitsplätze und Gewerbesteuereinnahmen, die wiederum der Weiterentwicklung des Ortes zu Gute kommen. Die Auftragsbücher seien 2019 voll gewesen, doch mancher Auftrag musste abgelehnt werden weil es nicht zu schaffen gewesen sei. Dabei hätten der Mangel an Fachkräften und fehlende Areale zwecks Expandierung eine Rolle gespielt. Die Erschließung des neuen Baugebietes Nr. 21 sei ein Segen und bedeute, dass junge Familien herziehen. „Denn Langenhorn ist liebens- und lebenswert.“

Bürgermeister Olde Oldsen ging in seinem Bericht – natürlich in Plattdeutsch – auf Breuels Worte ein. „Die Gemeinde hat sich ins Zeug gelegt“, sagte er. Aber Bauleitplanungen von Gewerbegebieten hätten besonders lange Beine. „Vieles wird von Seiten der Behörden verkompliziert. Für die 2,5 Hektar große geplante Gewerbefläche in Mönkebüll fehlt noch die Genehmigung des Landes. Ich hoffe, dass die ersten Bagger im Frühjahr anrollen können“, so Oldsen. Er sei guter Dinge, fügte er augenzwinkernd hinzu, dass das Projekt fixer vorangehe, als der Ausbau der B 5.

Großes Lob zollte er den Gewerbetreibenden. Zeugten doch die Gewerbesteuereinnahmen von 2,6 Millionen Euro in 2019 von innovativen Aktivitäten, Engagement und großer Wirtschaftskraft. Auch das Projekt Ärztehaus sei ein Baustein aktiver Gewerbetreibender, die – neben der Kommune – viel investiert hätten. „Im Februar kommt eine Fachärztin für Frauenheilkunde dazu“, so Oldsen. Dank gelte allen Anwesenden für aktive Mitwirkung beim Sommerfest, aber auch allen Bürgern, die sich ehrenamtlich, egal wo und wie, für das Wohl der mittlerweile 3350 Einwohner zählenden Gemeinde einbringen.

Was ihn besonders geärgert habe, sei der erneut vom Land klar gemachte Standpunkt, dass Langenhorn nicht als Zentralort eingestuft werden könne. Der Kreis Nordfriesland habe den Status dagegen befürwortet, denn alle Voraussetzungen liegen vor. Mit dem Umland komme man auf über 5000 Bürger, für die die Kommune zentralörtlichen Charakter habe. Schon seine Vorgänger hätten sich vergeblich um die Klassifizierung bemüht. „Seit über 40 Jahren müssen wir auf zentralörtliche Mittel verzichten, die wir explizit für die Entwicklung Langenhorns und der umliegenden Gemeinden einsetzen könnten“, so Oldsen.

Karl Ingwer Malcha vom Friesenverein unterhielt mit seinem Vortrag unter dem Titel „Es war einmal…“.