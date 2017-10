Jörgen Jensen Hahn as mat bundesfertiinstkrüs üttiikend wörden

vergrößern 1 von 1 Foto: hn 1 von 1

von Christoph Winter

erstellt am 24.Okt.2017 | 16:13 Uhr

Önjfång foon e harfstmoune füng Jörgen Jensen Hahn et bundesfertiinstkrüs foon ministerpresidänt Torsten Albig önj e noome foon bundespräsidänt Joachim Gauck ouerdänj.

Ma jüdeer üttiikning wårde besuners grute lååstinge, uner ouderem awt kulturäl än iirenåmtlik gebiit, wjardid. Hahn köm fort krüs önj frååge, ouerdåt’r ham ouer en lung tid oueremätje fort bewååren än e tukamst foon e nordfrasch kultuur än e nordfrasche spräke inseet heet.

Di lungiirie diräkter foont dånsch-frasch Risum Skole/Risem Schölj heet ma foole iiwer än ütduur for ålem junge manschne deertu broocht, jam mat frasch ütenouder tu seeten än ja awt frasch nailik mååged. Deerfor heet hi frasche teooterstöögne schraawen, en ääwentüürsfloose liidjed än mahülpen, et Frasch Harfsthuuchschölj önj e gung tu fouen, wat en gou biispel for frasch spräkeplääg ouer åle generatsjoone as. Hi heet ham for ferschilie projäkte inseet, sü as e Friisk Funk, wat e frasch kultuur stipe. Uk e ferbining tu oudere europäische manerhäide as ham wichti, sü gungt tum biispel di toochte foon da spräkeräise aw ham tubääg. Hahn heet bütedåt uk e frasche följksfloose önj greemie bai e bund än bait lönj fertrin, wus ouers uk lasmoot foon maning nordfrasche greemie sü as e Frasche Rädj än e bairädj foon e Instituutsferiin. Bit 2012 wus hi ütouer dåt 18 iir lung formoon foon e Friisk Foriining, weer hi sin retoorisch talänt brüke köö, wan er iinjsen en uurd öfentlik säid unti riskiird wårde schölj, sü as tum biispel as et lönj for hu iirnge da madle fort Nordfriisk Instituut korte wälj. Awtu schraft’r artiikle, hålt fordreeginge am da frasche än sat önj e gemiindeferträäsing foon Risem-Lunham.

Ma oudere uurde: Jörgen Jensen Hahn as en moon, wat ham önj iinjs wach fort spräklik rikduum foon san hiimstoun inseet heet unti sü as hi seelew säit: „Ik hääw, sunt ik heer wider üt et Dånsch tubääg köm, ma 26 iir, eentlik ai foole ouders mååged as me bai åles möölike tu engaschiiren. Dåt däi Carsten Boysen, dåt däi Marie Tångeberg än dåt däin åle trinam, än dåt däi ik natörlik uk.“

Dåt hi deer iinjsen et bundesfertiinstkrüs for füünj schölj, deerma heet hi uler räägend än hi heet ham ordi deertu fröid. Sü fäit et uk bai ham en iirenplåås. „Et kamt natörlik önj min schååp tu stönjen, twasche da maning keere, wat ik foon min bjarne schånkd füngen hääw. Deer, weer’t hane hiird.“ Än e famiili stoont bai Jörgen Jensen Hahn önjt jarst ra.