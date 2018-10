Bredstedt : Jobnight geht in die siebte Runde

In der Bredstedter Gemeinschaftsschule können sich Schüler und Eltern am Freitag (26.) über Ausbildungsmöglichkeiten und Berufsbilder informieren.

von Udo Rahn

21. Oktober 2018, 17:29 Uhr

„Wissen was geht! Bin unterwegs in Richtung Zukunft!“ – so lautet das Motto der „7. Bredstedter Jobnight“ in der Gemeinschaftsschule Bredstedt. Nach dem Motto „Berufe zum Anfassen“, können sich Schüler und Eltern hautnah über Möglichkeiten der Ausbildung und die einzelnen Berufsbilder informieren. Praktische Vorführungen und Mitmachaktionen ergänzen die Veranstaltung. Die Messe startet am kommenden Freitag (26.) ab 18 Uhr. Das Ende ist für 21 Uhr geplant.

„Aktuell werden 50 potenzielle Ausbildungsbetriebe mit dabei sein. Sie wollen sich in beiden Stockwerken des Alt- und Neubaues zeigen“, erklärt Marc Perry, Fachleitung Wirtschaft/Politik an der Einrichtung sowie Vater und Ideengeber der Veranstaltung, die er zusammen mit Fach-Kollegin Sabrina Klink und dem Kollegen Thorsten Saager organisiert. Mit im Kooperationsboot sitzt die Barmer GEK. Auch Daniela Pauls von der Agentur für Arbeit wird wieder mit ihrem mobilen Berufsberatungsstand parat stehen, um mitgebrachte Bewerbungsmappen zu besprechen und Tipps zur Optimierung geben.

In der Schulküche zeigt ab 18.45 Uhr ein Team des Bredstedter Unternehmens Kinsky Fleischwaren die fachgerechte Zerlegung von Tieren. Schüler aus der Medien-AG haben extra für den Abend ein eigenes Berufsorientierungs-Magazin herausgeben. Sie stehen auch für Lotsendienste innerhalb des Hauses sowie bei Fragen zur Verfügung.

Vor dem Haus werden ein Info-Truck der Bundeswehr-Karriereberatung sowie ein Event-Truck der Nord-Spedition aus Flensburg vorfahren. Eine Wanderausstellung zur Berufswahl wird zudem gezeigt. Den Catering-Service übernehmen Schüler der achten Klasse.

Erwartet werden, so Perry, wieder zwischen 800 und 1000 Besucher. „Die Messe ist offen für alle Bredstedter Jugendlichen aus allen Schulen. Aber kommen darf jeder interessierte Schüler, nicht zuletzt die Eltern, aus der ganzen Region“, sagt der Fachlehrer.

Während der Jobnight sollen Schüler mit künftigen Ausbildern in Kontrakt gebracht werden, denn nach wie vor klagen Betriebe darüber, dass sich zu wenig Gemeinschaftsschüler um Ausbildungsplätze bewerben. Hemmschwellen werden auf diese Weise leicht abgebaut. Mancher Ausbildungsvertrag ist in den Jahren auf diese Art zustande gekommen. Perry empfiehlt daher auch, Bewerbungsmappen mitzubringen. Ein weiterer Aspekt: Die meisten Betriebe bringen während der Jobnight Auszubildende mit, die viel besser die Praxis aus ihrer Sicht erläutern können. Spontane Anmeldungen von Unternehmen aus den Branchen Hotel- und Gastronomie, Maurer, Zimmerei oder dem Bereich Lebensmittel sind noch möglich unter 04671/60241249 oder 6024120.