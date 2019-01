Jobcenter hat Flüchtlinge im Blick

Rund 200.000 Euro extra sollen die Erfolge in der Job-Integration weiter erhöhen

von Carlo Jolly

20. Januar 2019, 15:37 Uhr

Der seit Jahren brummende Konjukturmotor hat den nordfriesischen Arbeitsmarkt in vielen Branchen fast leergefegt. Das Jobcenter im Husumer Kreishaus registrierte zuletzt jedenfalls einen Sinkflug seiner „erwerbsfähigen Leistungsberechtigten“. Ihre Zahl schrumpfte um mehr als 500 auf gut 6500. Zum Jahreswechsel war die Zahl der Langzeitarbeitslosen und anderen Jobsucher unter den Arbeitslosengeld-II-Beziehern (Hartz IV) so stark geschmolzen, dass die Quote mit 2,8 Prozent kaum mehr höher liegt als beim normalen Arbeitslosengeld I mit 2,7 Prozent.

Damit rückt eine Personengruppe in den Fokus, von der sich das Jobcenter mit seinen sieben Standorten zwischen Tönning und Sylt noch viel Potenzial am Arbeitsmarkt erhofft – die Flüchtlinge der vergangenen drei, vier Jahre. „Die Erwartungshaltung an das Jobcenter ist groß“, sagt dessen Leiter Axel Scholz und ergänzt: „Sehr viel größer als im Herbst 2015.“ Hier steige der Handlungsdruck.

Dabei haben Scholz & Co längst erste schöne Erfolge mit Geflüchteten auf dem Arbeitsmarkt zu vermelden: Immerhin 223 Vermittlungen von Flüchtlingen bedeuten 13,4 Prozent aller Vermittlungen im vergangenen Jahr in sozialversicherungspflichtige Jobs. Dazu kommen 122 Minijobber und 207 erfolgreiche Vermittlungen in Ausbildung.

Eine Lehre im eigenen Betrieb? Da stockt zunächst auch manch ein weltoffener Betriebsinhaber. So wie der Mildstedter Friseurmeister Andreas Gasko, der zunächst skeptisch war, als ihm die Anfrage auf den Schreibtisch flatterte, ob er zwei jugen Afghaninnen ein Praktikum ermöglichen könne. Heute sagt er: „Das war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte.“ Mittlerweile sind sie im zweiten und dritten Lehrjahr – beide Seiten zeigen sich glücklich über die funktionierende berufliche Verbindung: „Die Friseurlehre macht mir ganz viel Spaß“, versichert Razije Afshar (17), die im zweiten Lehrjahr ist.

Um noch mehr solche Erfolgsgeschichten schreiben zu können, hatte der Kreistag in seiner jüngsten Sitzung rund 200.000 Euro Extramittel für Integrationsmaßnahmen beschlossen: „Wir brauchen dringend ein flexibles Budget für Migrationsmaßnahmen“, hatte Landrat Dieter Harrsen im Kreistag dafür geworben. Ohnehin steigt das Budget des Jobcenters dieses Jahr massiv um rund 2,9 auf gut 17 Millionen Euro an. Allerdings darf das Jobcenter aus diesem Topf nicht alles bezahlen, was für Flüchtlinge für die Integration hilfreich wäre. Ein Beispiel ist die sogenannte Sprachstandserhaltung: Findet ein Geflohener nicht den richtigen Anschlusssprachkurs, aber auch gerade keine Jobcenter-Maßnahme, droht das sprachliche Vermögen wieder zu sinken. Dann mögliche Sprachschulungen dürfen aber nicht aus dem normalen Jobcenter-Topf bezahlt werden.

Jobcenterleiter Axel Scholz hat noch etliche Ideen. Nicht nur das Sprachkursmanagement soll dieses Jahr nochmal gestärkt werden. Eine neue Clearingstelle soll helfen, die Wartezeiten für Kurse zu verringern: „Schlimm wäre zum Beispiel, wenn die Teilnahme am Integrationskurs die Arbeitsaufnahme hemmt.“

Scholz blickt auf viele Branchen von der Fassadenreinigung bis zum Backoffice in der Gastronomie und sagt: „Meine Hoffnung ist, dass der Anteil der Geflüchteten auf dem Arbeitsmarkt nochmal steigen wird.“