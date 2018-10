Husum sucht die Shopping-Prinzessin : Joachim Llambi in Husum live erleben

Wer TV-Juror Joachim Llambi kennenlernen möchte, hat kommenden Freitag in Husum die Chance dazu.

von hn

26. Oktober 2018, 15:38 Uhr

Wie stilbewusst die Frauen aus Husum und Umgebung shoppen können, will TV-Juror Joachim Llambi am Freitag, 2. November, im Modehaus C. J. Schmidt beurteilen. Gemeinsam mit einer Jury nimmt er dann die frisch zusammengestellten Outfits der Damen unter die Lupe, die sich zuvor beworben haben, bei der Aktion „Shopping Princess“ mitzumachen. Wer bei dieser Veranstaltung dabei sein möchte, kann ab 17 Uhr im Modehaus vorbei kommen. Dort besteht auch noch die Chance, als Spontan-Kandidatin am Wettbwerb teilzunehmen. Wem eine Frage auf den Nägeln brennt, die er Joachim Llambi schon immer gern stellen wollte, kann diese bis Donnerstag, 1. November, an llambi@cjschmidt.de mailen.