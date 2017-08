Großbaustelle Shopping-Center : Jetzt wird auch die Straße aufgerissen

vergrößern 1 von 1 Foto: Müllerchen 1 von 1

Die derzeitigen Straßenbauarbeiten in der Großstraße stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit der Errichtung des Husum Shopping-Centers. „Mit dem Einkaufszentrum entstehen größere versiegelte Flächen“, erklärt Bernd Wilkens von den Stadtwerken Husum Abwasserentsorgung. Und das größere Angebot an Verkaufsläden vergrößere auch die Abwassermengen. „Wir müssen daher an zwei Stellen – in Höhe der Bank und der Schwan-Apotheke – neue Rohre verlegen.“ Das werden Regenwasserrohre mit 300 Millimeter und Schmutzwasserrohre mit 200 Millimeter Durchmesser.

In Absprache mit dem Ordnungsamt würden die Arbeiten jeweils halbseitig durchgeführt. „Damit kann auch der Busverkehr den Baustellenbereich passieren.“ Doch bei den Arbeiten in Höhe der Schwan-Apotheke könnten für den Verkehr Probleme auftreten, so Wilkens. Durch die Poller würde der Baustellenbereich deutlich enger gefasst. „Da kann es sein, dass wir an einem Sonnabend eine Komplettsperrung durchführen müssen.“

Nach diesen Arbeiten erwartet die Verkehrsteilnehmer eine weitere Hürde. „Wir werden danach wieder die Pflastersteine verlegen.“ Auch dieser Bauabschnitt wird jeweils halbseitig durchgeführt. „Die frisch verlegten Pflastersteine dürfen dann aber zehn Tage lang nicht befahren werden“, kündigte Wilkens an. Daher bräuchten die Verkehrsteilnehmer viel Geduld. Seiner Einschätzung nach dürften die Arbeiten gut vier bis fünf Wochen in Anspruch nehmen.