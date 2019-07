Start für die Rufbusse in Nordfriesland : Jetzt ruft sich jeder selbst den Bus zu seiner Wunsch-Haltestelle in Nordfriesland

Nordfriesland bindet auch kleine Dörfer an zentrale Orte an – im Zwei-Stunden-Takt und auf Bestellung durch Bürger.

von Birger Bahlo

29. Juli 2019, 17:08 Uhr

Nordfriesland | So mancher weigert sich, im Nahverkehr einen Bus zu nutzen. Er begründet das dann so: Fahrpläne würden den Schülerverkehr bevorzugen, die Fahrzeiten passten sowieso nicht zu eigenen Wünschen, oder er sorge sich um Anschlüsse an den überörtlichen Verkehr mit Bahn und Bus.

Damit ist in Nordfriesland ab Donnerstag, 1. August, Schluss. Jeder kann entscheiden, wann er welche Ziele erreichen möchte. Auf dem Festland zwischen dänischer Grenze und Eiderstedt im Süden startet das über mehrere Jahre entwickelte Rufbus-System. Auf Eiderstedt wird das bereits zwei Jahre laufende Angebot eingebunden. In Husum und St. Peter-Ording gibt es eigene Netze, die ähnlich funktionieren.

Eckdaten beschrieb Anne-Kathrin Marggraf, die beim Kreis Nordfriesland das Sachgebiet ÖPNV und Regionalentwicklung leitet. Der Rufbus schließe die Lücken in der Schülerbeförderung. Er sei alle sieben Tage im Einsatz, auch in den Ferien und feiertags. Einzig Heiligabend und Silvester nicht.

Der Mehrwert, der damit erreicht werden soll: Die Rufbusse fahren im Zwei-Stunden-Takt von früh bis etwa 19 Uhr flächendeckend in 18 Gebieten. Zu 1000 bestehenden Haltestellen kommen 120 dazu. Die Planer rechnen mit zwei Millionen zusätzlichen Fahrkilometern, für die zwei Millionen Euro veranschlagt worden sind.

In jedem der 18 Rufbus-Gebiete gibt es in zentralen Orten einen Knotenpunkt. An dem können Fahrgäste auf überörtliche Angebote von Bahn, Bus oder Fähren umsteigen.

Um Leben ins System zu bringen, müssen die Bürger selbst aktiv werden und ähnlich wie beim Taxi den Bus selbst ordern, spätestens 90 Minuten oder bis zu zwei Wochen im Voraus. Der Kreis ist in vier Bereiche eingeteilt worden: Nord, Mitte, Husum und Süd, in denen jeweils per Telefon die Disponenten angerufen werden müssen. Die teilen dann endgültige Abfahrtszeiten an der Wunsch-Haltestelle mit. Da die Busse nur jene Haltestellen anfahren, für die sich Fahrgäste angemeldet haben, rechnen die Akteure damit, dass sie schneller am Ziel sind als Linienbusse. Jede Fahrstrecke wird von den Disponenten individuell entworfen. Reiche ein Taxi aus, werde das auf Kosten des Kreises auf die Strecke geschickt. Rufe niemand an, bleibe der Bus im Depot.

Nordfrieslands Landrat Dieter Harrsen präsentierte das Projekt mit Vertretern der Verkehrsunternehmen, die bei der EU-weiten Ausschreibung den Zuschlag bekommen hatten. So übernimmt die Firma Autokraft die Netze Nord und Süd und zusätzlich den Verkehr in Husum und in St. Peter-Ording. Die Husumer Firma Rohde betreibt das Netz Mitte.

Birger Bahlo

Harrsen betonte, dass es darum gehe, für gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land zu sorgen, zumal es viele Menschen gebe, die in den Dörfern bleiben wollten oder sogar extra dorthin hinzögen. Sämtliche Gemeinden hätten dem Konzept zugestimmt, obwohl unabhängig von dem Projekt zeitgleich über die Anhebung der Kreisumlage diskutiert worden sei.

„Ich freue mich, dass wir heute dieses Projekt noch in meiner Amtszeit starten können.“ Landrat Dieter Harrsen räumt im Herbst seinen Stuhl.

Bernhard Wewers, Geschäftsführer des Verkehrsverbundes Nah SH, war voll des Lobes: „Nordfriesland ist schon immer an der Spitze der Bewegung gewesen – doch nun spielt der Kreis in der Champions League.“

Die Fahrt koste Erwachsene 2,35 Euro, es gelte der normale SH-Tarif. Im Bus könnten Karten für entferntere Ziele in Schleswig-Holstein und Hamburg gelöst werden. Und es gebe eine Vielzahl von Vergünstigungen. Alles unter: www.nordfriesland.de/rufbus

Birger Bahlo

Anleitung zum Rufbus

Vergessen Sie starre Fahrpläne, die man hinnehmen muss, wie sie sind. Sie entscheiden, wann und an welcher Haltestelle Sie einsteigen möchten. Und Sie entscheiden auch über das Ziel. Sie können auch gleich die Rückfahrt mitbestellen oder mehrere Fahrtwünsche angeben (beispielsweise „immer donnerstags in der Vormittagszeit“). Alles ähnlich wie beim Ruf eines Taxis.

Die Rufbus-Haltestellen und Fahrpläne finden Sie im Internet unter www.nordfriesland.de/rufbus .

Der Rufbus heißt so, weil Sie ihn anrufen müssen, damit er zu ihrer Wunsch-Haltestelle kommt. Sie müssen ihn 90 Minuten vor der in den Flyern für Ihr Rufbus-Gebiet angegebenen Zeit anrufen, damit der Disponent in der Zentrale schaut, wie er seine Route optimal legt – zu Ihrem und der anderen Fahrgäste Vorteil.

Weil er nicht jede Haltestelle anfahren muss, sondern nur jene, für die sich Fahrgäste gemeldet haben, ist er meist schneller als ein Linienbus.

Telefon 04841-67444

Bereich Nord: Klanxbüll/Neukirchen, Ladelund, Leck, Niebüll und Süderlügum

Telefon 04841-67555

Bereich Mitte: Bredstedt, Joldelund und Langenhorn

Telefon 04841-67666

Bereich Husum: Husum Umland, Nordstrand, Ostenfeld, Schwabstedt und Viöl

Telefon 04841-67777

Bereich Süd: Mittleres Eiderstedt/Garding, Friedrichstadt, Oldenswort, St. Peter-Ording und Tönning

Es ist weitestgehend gelungen, jedes Rufbus-Gebiet als eine Tarifzone auszuweisen, so dass eine Fahrt für einen Erwachsenen 2,35 Euro kostet. Es gibt zahlreiche Ermäßigungen. Alle Informationen dazu unter: www.nah.sh/de/fahrkarten/