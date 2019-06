Jeder im Quartier darf mitplanen

Bewohner der Oberen Neustadt und Vertreter dort ansässiger Institutionen sind eingeladen, über die Zukunft mitzuentscheiden

von hn

20. Juni 2019, 16:48 Uhr

Husum | Jetzt sind die Bürger gefragt, die die Obere Neustadt für die Zukunft fit machen wollen. Am Montag, 24. Juni, ist offizieller und öffentlicher Auftakt zur Sozialen Stadtteilentwicklung des Quartiers. Die Stadt und die Quartiertsmanagerinnen Birthe Ohmsen und Katharine Wegner vom „Büro Tollerort entwickeln & beteiligen“ laden ab 18 Uhr in den Ratssaal des Rathauses ein.

Die beiden Frauen wollen sich vorstellen, Aufgaben und Ablauf des Prozesse erklären und erläutern, wie sich jeder an dem Prozess beteiligen kann. Dazu zählt, dass an dem Abend ein Stadtteilbeirat gewählt wird. Er soll sich aus Bewohnern des Quartiers und Vertretern dort ansässiger Institutionen zusammensetzen. Im Beirat werden alle Planungen, die den Stadtteil betreffen, vorgestellt und diskutiert. Außerdem entscheidet der Beirat über die Gelder des Verfügungsfonds. Noch werden Bewohner gesucht, die Lust und Zeit haben, in dem Beirat mitzuwirken.

Weitere Informationen gibt es bei der der Quartiersmanagerin Birthe Ohmsen (Telefon 040/3861-5595 oder 0176/ 4339 6730, E-Mail obere-neustadt@tollerort-hamburg.de, im Stadtteilbüro oder im Rahmen der Auftaktveranstaltung.

Die Stadt beteiligt sich mit dem Quartier Obere Neustadt am Städtebauförderungsprogramm „Soziale Stadt“. Das Förderprogramm hat zum Ziel, mit den Bewohnern und den lokalen Akteuren, die Lebens-, und Arbeitsbedingungen in der Oberen Neustadt zu verbessern, lebendige Nachbarschaften zu fördern und den Zusammenhalt zu stär-ken.

Grundlage hierfür ist das Integrierte Entwicklungskonzept, welches derzeit erstellt wird.