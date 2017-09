St. Peter-Ording : „Jammern auf hohem Niveau“

vergrößern 1 von 1 Foto: hjr 1 von 1

Es ist nicht nur guter Brauch: Die Landesverordnung über die Eigenbetriebsverordnung (Eig.VO) fordert jedes Jahr seitens der Tourismus-Zentrale einen Halbjahresbericht per 30. Juni gegenüber dem Tourismusausschuss der Gemeinde St. Peter-Ording. Das macht Sinn, denn die Gemeindevertretung ist oberstes Beschlussorgan für den Wirtschaftsplan. Mögliche Verfahrensänderungen bezüglich Inhalten der Eig.VO standen deswegen im zweiten Hauptpunkt der Tagesordnung an.

Ausschussvorsitzender Tim Schäfer (AWG) konnte in der Sitzung zügig an Bürgermeister und Tourismusdirektor Rainer Balsmeier und seine Stellvertreterin Constanze Höfinghoff in Sachen Tourismus übergeben. „Es ist mein liebster Bericht“, meinte dieser einleitend. „Er stellt eine stichtagsbezogene Betrachtung dar, die nicht geeignet ist, aus diesen Zahlen ein mögliches Jahresergebnis zu prognostizieren“, setzte er fort. Im Vergleich mit dem touristischen Superjahr 2016 sei das Ergebnis gut. Im Vermögensplan ist ein Großteil der eingeplanten Maßnahmen noch nicht endgültig abgerechnet. Die Aufwendungen für Multifunktionsgebäude und Toilette am Ordinger Strand und Promenade werden dieses Jahr noch nicht wie vorgesehen anfallen.

Danach ging Balsmeier auf die Folgen von Sturmtief „Sebastian“ ein – „Das zieht zusätzliche Ausgaben nach sich“– und leitete über auf die Monate Juli und August bis jetzt. Wenn in den witterungsabhängigen Positionen auch deutlich weniger Erträge erzielt worden seien, „ist das Jammern auf hohem Niveau“. Bei den Überfahrten würden die Planansätze nicht erreicht, sonst ja. Gewinne wie 2015 und auch 2016 dürfe man nicht dauerhaft erwarten. Bei einer „schwarzen Null“ würden diese gegenüber der Planung um 500.000 Euro niedriger ausfallen.

Constanze Höfinghoff setzte mit der positiven Entwicklung der Leistungen im Service-Center fort. Die Anzahl der Buchungen ist um 24 Prozent gestiegen. Der Bruttoumsatz, der über die TZ in die Unterkunftsbetriebe geflossen ist, stieg um 21 Prozent. Somit stiegen auch die Provisionserlöse. Die Großveranstaltungen waren zwar aufgrund der Wetterlagen schwächer besucht als 2016, dennoch resümierten beide ein touristisch gutes Jahr.

Bezüglich der seit 28. April geänderten Eig.VO bat Rainer Balsmeier um Stellungnahme hinsichtlich möglicher Änderungen, das Regelungsbedürfnis der Gemeindevertretung betreffend. Wie solle mit den Punkten „Festsetzung der allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere der allgemein privatrechtlichen Entgelte“, „Feststellung und Änderung des Wirtschaftsplanes“ sowie „Feststellung des Jahresabschlusses und Behandlung des Jahresergebnisses“ umgegangen werden? Empfohlen wurde Beibehaltung des bisherigen Verfahrens und auch keine Ausweitung auf vierteljährliche Berichterstattung.

Unter den Berichten und Mitteilungen gab es positive Informationen zu den Großveranstaltungen. Bei „Gegen den Wind“ habe man dieses Jahr endlich einmal wieder in allen drei Disziplinen starten können. Beim Beach-Volleyball habe es trotz zwischenzeitlichen Schauers ein phänomenales Endspiel gegeben, so Constanze Höfinghoff.

Weitere Themen waren Veranstaltungen 2018, Fortsetzung der Reihe „TZ im Dialog“ mit vier Terminen im Herbst/Winter, das Gastgeberverzeichnis und das Jahresmagazin 2018, die Publikation zum Angebot „Winterfrische“ mit sehr vielen Partnern des Ortes. In der LTO ist „Erzähl mir was auf Eiderstedt“ gestartet; für den 14. November gibt es eine Sitzung mit den beteiligten Gemeinden.

Rainer Balsmeier verdeutlichte unter „Dies und Das“ erfolgte Maßnahmen und Verschiebung von Planungen sowie Mehrkosten wegen enorm angestiegener Preise. So werde beispielsweise die Versorgungsleitung Ording 2018 neu ausgeschrieben.