Kreistag Nordfriesland : Jamaika will hauptamtliche Klimaschutz-Zentrale

von Jörg von Berg

erstellt am 16.Nov.2017 | 16:00 Uhr

Husum | Um wichtige Themen für Nordfriesland – wie den Klimaschutz und anstehende Veränderungen im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) – mit Hochdruck voranzubringen, erhöht das Jamaika-Bündnis im Kreistag die Schlagzahl. Die politischen Fraktionen von CDU, Grünen und FDP bringen dazu gemeinsame Anträge in die Sitzung des Gremiums am Freitag, 17. November, ab 9.30 Uhr im Husumer Kreishaus ein.

Da der Kreis Nordfriesland bis 2020 klimafreundlichster Kreis Deutschlands werden möchte, drücken die Jamaika-Parteien aufs Tempo. So soll Landrat Dieter Harrsen vom Kreistag aufgefordert werden, zeitnah eine hauptamtliche Klimaschutz-Zentrale mit voller Stelle einzurichten und diese bis 2020 auch von allen anderen Aufgaben freizuhalten. „Der Klimaschutz möge wieder zu einer wichtigen Aktivität des Kreises werden“, klingt dabei deutlich Kritik am Landrat durch, der den Klimaschutz als Querschnittsaufgabe bezeichnet und zur Chefsache erklärt hatte.

Der Hintergrund: Zeitweilig hatte der Kreis sogar zwei Vollzeit-Klimaschutzmanager. Jetzt gibt es zwar eine Kooperation mit dem Branchenverband Watt 2.0, innerhalb der Kreisverwaltung aber nicht genug Manpower für diese Aufgabe, so die Jamaika-Politiker. Es reiche nicht aus, das Thema Klimaschutz dem schon ausgelasteten Fachdienst Umwelt zuzuschlagen und dafür nur in geringem Umfang Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen, so der Grünen-Fraktions-Chef Uwe Schwalm. „Für mich ist das Kosmetik. 2020, das ist schon übermorgen und es ist noch unglaublich viel zu tun“, sagte er mit Blick auf das ambitionierte Klimaschutz-Ziel.

Watt 2.0 habe sich engagiert an die inhaltliche Arbeit gemacht. Die Bemühungen um den Klimaschutz steckten aber seit Monaten „in einem Loch“, weil es seitens des Kreises keine organisierte Zusammenarbeit gebe. „Watt 2.0 steht praktisch in den Startlöchern“, sagt auch FDP-Fraktions-Chef Jörg Tessin. Aber die Initiative aus dem Kreishaus fehle.

CDU-Fraktions-Chef Manfred Uekermann geht indessen eher davon aus, dass den Beratungen der Kreistags-Fraktionen wohl nicht vorgegriffen werden sollte. Die Christdemokraten tragen die Forderung nach einer hauptamtlich besetzten Klimaschutz-Zentrale mit. Uekermann sagt aber auch: „Wir haben schon eine gute Ausgangslage in Sachen Klimaschutz und sind auf einem guten Weg.“

Wenn das Rufbus-System – ein Pilotprojekt läuft im mittleren Eiderstedt – wie beschlossen sukzessive überall auf dem nordfriesischen Festland eingeführt wird, möchten die Jamaika-Partner dies von externer Seite professionell unterstützt wissen. Von der Kreisverwaltung fordern sie, dafür zeitnah ein Kommunikationskonzept zu erstellen. Denn der erfolgreiche Systemwechsel im ÖPNV sei kein Selbstgänger und schon gar nicht vom Kreis, Kommunen und engagierten Ehrenamtlern allein zu leisten. „Dies scheint auch der Landrat inzwischen eingesehen zu haben“, so die Jamaika-Politiker. Denn für die Etat-Beratungen des Kreistages im Dezember seien mittlerweile 100 000 Euro in den Haushalt für 2018 eingepflegt worden – für die Moderation der kreisweiten Einführung des neuen ÖPNV.