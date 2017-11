Reaktionen aus Husum : Jamaika-Koalition: Entsetzen über Abbruch der Sondierungen

vergrößern 1 von 4 Foto: hjm/ax 1 von 4







Nach der verrückten Jamaika-Nacht und dem Abbruch der Koalitionsverhandlungen durch die FDP schieben sich die Politiker der gescheiterten Koalitionäre gegenseitig die Schuld zu. Doch die Husumer Bürger interessiert etwas ganz anderes, wie es sich bei unserer Umfrage herausstellte.



„Ich war noch nie ein Freund des Jamaika-Bündnisses“, reagiert Christa Hansen auf den Abbruch der Verhandlungen in Berlin. Wie sie die Sache sieht, sind da viel zu unterschiedliche Meinungen und Forderungen aufeinander geprallt. „Und jeder weiß doch, dass sich Grüne und Gelbe nicht grün sind.“ Eine große Koalition ist nach Hansens Auffassung aber auch keine Alternative. Und: „Ich habe die Befürchtung, dass dieses ganze Desaster zugleich das Aus für die Kanzlerin ist.“ Die habe bisher einen guten Job gemacht, findet die Befragte. Doch unter diesen Umständen seien Neuwahlen am Ende wohl das Beste.

Herbert Jannusch hat der Jamaika-Konstellation von Anfang an keine großen Chancen eingeräumt. „Wenn man sich die Verhandlungspartner anschaut, so war das Scheitern von Anfang an programmiert“, lautet sein nüchternes Fazit. Dass ein Jamaika-Bündnis funktionieren könne, demonstriere auf vorbildliche Weise die schleswig-holsteinische Landesregierung, erklärt der 67-jährige Pensionär. Auch für ihn kommen als sauberste Lösung nur Neuwahlen in Frage. Zur Kanzlerin sagt Jannusch, sie habe bisher gute Arbeit geleistet. „Ich glaube aber nicht, dass sie weiteren vier Regierungsjahren gewachsen ist.“

Die Taktik der Kanzlerin, die Wortmeldungen der anderen einfach laufen zu lassen und nur zu moderieren, ist nicht aufgegangen, sagt Hans-Ulrich Koberstein (79). „Sie hat den Punkt verpasst, an dem sie hätte Farbe bekennen müssen“, ist er überzeugt. „So bleiben wohl nur Neuwahlen.“ Außerdem sei – auch generell in der Gesellschaft – Toleranz für andere Haltungen nicht mehr so ausgeprägt. Daher wundert es das frühere Mitglied des Seniorenbeirats, das heute in Kiel lebt, nicht sonderlich, dass das schief gegangen ist. Apropos Toleranz: Die CSU, so Koberstein, könne gar nicht anders, als feste Positionen durchzuboxen, denn „der sitzt doch die bayerische Landtagswahl im Nacken.“

Politik müsse grundsätzlich anders gemacht werden, sagt Tatjana Waldvogel. „Es fehlt mir einfach die Menschlichkeit in der Politik“, erklärt die 49-Jährige. Sie fragt sich, wieso nicht leerstehende Kasernen Obdachlosen zur Verfügung gestellt werden können. „Wir haben jetzt doch Winter.“ Eher skeptisch schaut sie auf die Debatte, ob Angehörige von Flüchtlingen nachziehen dürfen. Sie ist über das Scheitern der Gespräche entsetzt und sieht da vor allem die Schuld bei der Kanzlerin. „Bleiben wohl nur Neuwahlen, um den Parteien als Wähler klare Kante zu zeigen.“