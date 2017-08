Volkshochschule Husum : Jahresprogramm mit 1311 Kursen

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Petersen 1 von 1

Bis zum Wochenende werden sie wieder in der ganzen Stadt verteilt, die Broschüren mit dem Jahresprogramm 2017/2018 der Volkshochschule Husum. „1311 Kurse bieten wir insgesamt an, davon 654 bis zum Jahresende“, so VHS-Direktor Hans-Peter Schweger. Und wie immer sei das umfangreiche Angebot in acht Bereiche eingeteilt.

Im Bereich „Junge VHS“ hat der Leiter der Lernförderung, Ascan Dieffenbach, wieder zahlreiche Hilfsangebote für Schüler im Programm. Für die Lehrer gibt es jetzt eine Beratung in Sachen Krisen- und Konfliktmanagement im Umgang mit Schülern aller Altersgruppen. In die Betreuung der Offenen Ganztagsschule (OGTS) durch die VHS ist in Zusammenarbeit mit der Tanzschule Dance & Fun ein Shuffle-Kurs aufgenommen worden. „Der ist für beide Geschlechter, wird aber wohl mehr von Mädchen besucht werden“, so Kirsti Thiessen, die diesen Bereich leitet. Dagegen seien die Jungs mehr am Hip-Hop interessiert. Yoga für Sechst- bis Achtklässler soll zur Entspannung und damit auch zum besseren Lernen beitragen.

In dem vom Direktor selbst geleiteten Bereich „Gesellschaft-Politik-Umwelt“ weist Schweger besonders auf das Philosophische Café hin. „Da treffen sich Hobby-Philosophen und reden über Gott und die Welt – und jeder Termin hat ein anderes Schwerpunkt-Thema.“ Hier würde er sich über mehr „Nachwuchs“ freuen.

Ester Lovas ist besonders auf die Fotokurse in ihrem Bereich „Kultur und Gestalten“ stolz. Sie setzt auf viel Bewährtes im Programm. „Und wir hoffen, den Chor Couleur weiter am Leben zu erhalten.“ Ansonsten gebe es auch wieder viele Kurse, die in Zusammenarbeit mit der Musikschule angeboten würden.

„Gesundheit“ ist weiterhin ein Schwerpunkt im VHS-Programm. Hier verstärken neue Dozenten das Team von Annika Brodersen. „Yoga ist weiter im Trend und daher bieten wir auch wieder viele Kurse an“, sagt sie. Ganz neu sei Yoga für Mütter mit Kindern bis fünf Jahren. „Mal sehen, wie das angenommen wird.“

Der Bereich „Deutsch als Fremdsprache“ ist die Domäne von Susanne Weber-Nehl. „Die VHS dient weiterhin als Feuerwehr für Deutschkurse“, beschreibt Schweger die derzeitige Situation. Die Angebote seien für alle Zielgruppen da, besonders aber natürlich für Flüchtlinge. „Damit ist viel Arbeit verbunden“, sagt Schweger und rechnet vor: „Wir haben im vergangenen Jahr in der VHS 36.000 Stunden geleistet, die Hälfte davon für Deutsch-Unterrichte.“ Diese Aufgabe habe auch die Außenwahrnehmung der VHS verändert. „Allerdings kommen wir kaum hinterher und arbeiten Wartelisten ab.“ Rund 500 Menschen würden im Kreis Nordfriesland noch unversorgt sein und auf freie Kurse warten. Schweger weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die VHS Husum eine der wenigen Volkshochschulen ist, die vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge als Bildungsträger anerkannt ist.

Natürlich können Interessierte in der VHS auch Fremdsprachen lernen. „Insgesamt zwölf haben wir im Angebot“, sagt Schweger. Und für diejenigen, die eine Sprache auffrischen wollen, biete Bereichsleiter Jochen Dasecke am 4. und am 6. September jeweils von 11 bis 13 Uhr eine Einstufungsberatung an.

Thomas Grote legt in der Sparte EDV des Programmbereichs „Beruf“ einen Schwerpunkt auf das Betriebssystem Linux. „Das machen wir jetzt im zweiten Jahr und wollen nun auch das Programmieren anbieten“, sagt er. Am 28. September gibt es einen Schnupperkurs für alle Linux-Interessierten.

In punkto berufliche Weiterbildung sei von Buchführung über Gehaltsabrechnung bis zur Meisterprüfung und der Ausbildung der Ausbilder wieder alles dabei, so Schweger. „Und wir bieten einen Kurs an, den es rund 15 Jahre nicht gegeben hat: Stenografie.“ Der beginne am 1. November und sei besonders für Menschen geeignet, die Schriftführer-Tätigkeiten oder ähnliches ausübten.

„Unser Programm ist ein Spiegelbild dessen, was in der Gesellschaft gewünscht wird“, sagt der VHS-Direktor. „Wir versuchen, das umzusetzen.“ Und da sich die Gesellschaft jedes Jahr ändere, ändere sich auch das Programm.

Wer sich persönlich ein Bild von den Angeboten machen will, kann das am Sonnabend, 26. August, und Donnerstag, 31. August, auf dem Wochenmarkt machen. Da wird die Volkshochschule Husum mit einem Informationsstand vertreten sein.

von Stefan Petersen

erstellt am 22.Aug.2017 | 13:30 Uhr