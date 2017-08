Ostenfeld : Jäger-Nachwuchs auf der Pirsch

vergrößern 1 von 1 Foto: Pleul/dpa 1 von 1

„Hier haben wir die Chance, noch mal eine Roterle zu sehen.“ Christoph Rabeler ist ganz in seinem Element. „Ihr werdet bestimmt nach heimischen Baumarten gefragt“, sagt der pensionierte Förster einer Gruppe von jungen Leuten, die mit ihm an einem verregneten Nachmittag über eine Viehweide und durch ein Waldstück südöstlich von Ostenfeld stapfen.

Rabelers Zuhörer sind nicht der Nachwuchs der Forstverwaltung; der Waidmann leitet einen Kompaktkurs der Kreisjägerschaft Nordfriesland, an dem 15 Schüler und Azubis aus ganz Schleswig-Holstein teilnehmen. Es ist eine Ferienaktion. In knapp vier Wochen werden die Heranwachsenden und jungen Erwachsenen auf die staatliche Jägerprüfung vorbereitet. In Vollzeit quasi, also von morgens bis spätnachmittags. Insgesamt 170 Stunden. Sonst dauert so eine Ausbildung mehr als ein halbes Jahr, wenn sich die Prüflinge einmal unter der Woche abends oder am Wochenende treffen. In der Jagdschule Husum der Kreisjägerschaft Nordfriesland findet der sogenannte Standardkurs von Oktober bis April statt.

Der Stoff, der an diesem Tag auf dem Stundenplan steht – erst beim Unterricht im „Schulgebäude“, dem örtlichen Feuerwehrhaus, danach draußen in Wald und Flur – gehört zu einem wichtigen Themenbereich der Jägerprüfung. Es geht um Naturschutz, um Land- und Waldbau. Wann spricht man von einer Renaturierung? Wer sind die Konsumenten erster Ordnung? Christoph Rabeler kennt die Fragen aus dem Effeff. „Jeder muss wissen, was ein Naturschutzgebiet ist“, bringt er die Anforderungen auf einen einfachen Nenner.

Einen solchen Kurs zu absolvieren, ist übrigens keine Pflicht. Es reicht, dass man Bescheid weiß, wenn es darauf ankommt, so Rabeler. Wie man sich die Jagdkenntnisse angeeignet hat, sei zweitrangig.

Die meisten Teilnehmer sind vorbelastet. „Mein Uropa, mein Opa und mein Vater waren schon Jäger“, berichtet Jonas Ahmling aus Langwedel (Kreis Rendsburg-Eckernförde). „Er kann genetisch gar nicht anders“, scherzt Lehrgangsleiter Rabeler. Bei Pauline Kille, einer von drei Frauen im Kurs, ist es nicht anders. „Ich bin damit mehr oder weniger groß geworden“, sagt die Teilnehmerin aus Bohmstedt. Kristian Pingel dagegen hat eine andere Motivation. Der Student der Agrarwissenschaften an der Uni Kiel sieht die Ausbildung als sinnvolle Ergänzung zu seinem Studiengang. „Das ist viel Stoff, klar. Aber es ist viel Praxis dabei, dadurch wird das aufgelockert.“ Den Jagdschein zu machen, ist eine recht kostspielige Angelegenheit. Fast 2000 Euro kommen an Kurs- und Prüfungsgebühren und sonstigen Ausgaben zusammen.

Argwöhnisch beäugt von den Hausherren, einer Herde Kühe, steht die Gruppe vor einem Matschloch am Rande der Weide. „Das ist ein wertvolles Gewässer“, erklärt Rabeler. Weil der Laubfrosch hier vorkommt. Zuvor hat er schon über Knickwälle doziert, im Wald geht es später um den Begriff der Naturverjüngung oder um den besonderen Schutz sogenannter FFH-Gebiete. Da muss man als Waidmann wissen, was erlaubt ist und was nicht. Auf dem Rückweg streifen die Jäger-Azubis noch das Thema Hochsitzbau.

Die Jagd an sich spielt an diesem Nachmittag zunächst keine Rolle. Erst später, auf dem Schießstand, soll es um das Elementare gehen. „Den Umgang mit Waffen braucht man täglich“, sagt Rabeler. „Aus Sicherheits- und aus Tierschutzgründen.“

Der 70-Jährige hat 40 Jahre Erfahrung in der Ausbildung des Jäger-Nachwuchses. Die Aufgabe teilt er sich mit fünf Kollegen. Wildverwertung, Brauchtum, Jagdhunde, Fangseminar – das sind weitere Themen auf dem Stundenplan.

Am 21. August bei der schriftlichen und bei der Schießprüfung sowie zwei Tage später bei der mündlich-praktischen Prüfung müssen die künftigen Jäger das Erlernte abrufen.