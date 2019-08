400 Jahre SchulGründer : Iven Agßen: Visionär und Schulgründer aus Rödemis

Als Stiftsvogt sorgte Iven Agßen er dafür, dass der heutige Husumer Ortsteil Rödemis vor 400 Jahren eine eigene Schule erhielt.

Husum | „Röms blivt Röms“. Wenn es bei diesem Leitspruch nicht um etwas ganz anderes ginge, müsste man einwenden: Das war durchaus nicht immer so. Wer wüsste das besser als Hanswerner Röhr, Verfasser der Chronik „Iven-Agßen-Schule – Ein Schultagebuch aus vier Jahrhunderten“. Und so geht er in seinem 212 Seiten starken Buch natürlich auch auf die noch 300 Jahre längere Geschichte der Ortschaft Rödemis ein. Aber die wird in ersten Aufzeichnungen aus dem Jahr 1319 nicht unter ihrem heutigen Namen und erst recht nicht unter der plattdeutschen Kurzfassung „Röms“, sondern unter Ruddorp oder auch Rothmethsyo geführt. In den folgenden Jahrhunderten sollte sich die Schreibweise noch einige Male ändern – von Rödemesse (1413) über Rademezee (1464) und Romse (1582) bis zur neu-friesischen Variante Rööms.

Zwischen 1103 und der Reformation 1517 waren der Bischof von Schleswig und damit alle Vogteien und Kirchen nördlich der Eider dem Erzbischof im schwedischen Lund unterstellt. Die früheren Rödemisser lebten vom Fischfang, aber auch von Ackerbau und Viehhaltung. Doch dazu musste das Land natürlich gerodet werden. Rödemis geht daher im Wortstamm auf den Begriff Roden zurück. Das Siegel der Vogtei Rödemis stellt niedriges Buschwerk über Wellen dar. Man entdeckte es 1926 auf der Rückseite eines Grabsteins aus dem 17. Jahrhundert auf dem Mildstedter Friedhof.

Der Rödemisser Dorfkern des 19. Jahrhunderts ist nur noch fragmentarisch erhalten. Nur selten finden sich alte Höfe und Reetdachhäuser. Dennoch ist Rödemis auch nach der Eingemeindung ins Husumer Stadtgebiet ein Stadtteil mit sehr lebendigem Vereinsleben und eigenem Festplatz, der Kuhgräsung, geblieben. Die Eingemeindung erfolgte 1938 – gegen den Willen der Rödemisser. Das interessierte die herrschenden Nationalsozialisten allerdings wenig. Die Einwohner der Ortschaft reagierten darauf mit dem Leitspruch „Röms blivt Röms“. Der eigentliche Grund für die Eingemeindung war, dass Husum Garnisonsstadt werden sollte, dafür jedoch eine größere Fläche und Einwohnerzahl benötigte.



Verein für die Schule





Ein eigenes, nicht minder spannendes Kapitel der Ortsgeschichte ist die Gründung der Iven-Agßen-Schule vor 400 Jahren. Volksschulen hatten ihrem Ursprung nach die Pflicht, Kindern den christlichen Glauben nahezubringen. Das erfolgte selbst nach der Reformation auf recht unterschiedliche Weise. Eine öffentliche Förderung gab es nicht. Im 17. Jahrhundert begannen Stiftsvögte und Ortsvorsteher, sich für die Jugendbildung zu interessieren. Der Begriff Volksschule kam aber erst im 18. Jahrhundert auf, und die Ablösung der Schulen von der Kirche erfolgte sogar erst im 20. Jahrhundert.

Der Gedanke über die Errichtung eines Schulgebäudes fällt mit den frühen Anfängen des Dreißigjährigen Krieges (1618 -1648) zusammen und ist vor allem mit einem Namen verbunden: Iven Agßen (1573 - 1669) war zu dieser Zeit Stiftsvogt in Rödemis und stellte am 20. Oktober 1619 einen entsprechenden Antrag beim Amt Schwabstedt, dem im Dezember stattgegeben wurde. Honoratioren und Bürger aus Husum, Mildstedt und Rödemis unterstützen das Vorhaben. Agßen, der in seinem Bezirk an der Spitze der Verwaltung stand, war begütert, lebte jedoch in einer Zeit, deren Unruhen für mehrere Jahrhunderte gereicht hätten. Während des bereits erwähnten Dreißigjährigen Krieges wurde er Zeuge der Plünderungszüge von 1727-1629 sowie von 1644-1645, aber auch des sogenannten Polackenkrieges (1658-1660). Und erlebte zahlreiche Überschwemmungen, unter anderem die zweite große Mandränke von 1634, bei der er seinen Hof verlor.

Das erste Rödemisser Schulgebäude wurde 1620 errichtet. Es entstand auf dem aufgegebenen Gelände von Leve Cudemann. Nach damaligem Recht fielen Besitzungen, die verlassen wurden, an den Herzog zurück. Und der stellte es dem Dorf Rödemis zum Schulhausbau zur Verfügung. Urkunden aus dem Jahr 1710 zufolge ist es „fünf Fächer lang und sechzehn Fuß breit, in ziemlichem Stande, wird aber von den gesambten Unterthanen hieselbsten erhalten“. Die Freude über einen Neubau im Jahr 1834 war nur von kurzer Dauer, da es bereits zwei Jahre später ein Raub der Flammen wurde. Da die Schülerzahl auf 146 angestiegen war, wurde an gleicher Stelle eine zweiklassige Schule mit Lehrerwohnung errichtet. Laut Kataster wird der Standort bereits seit 1873 als „Schoolbarg“ geführt. 1912 und 1959 wurde er dann großzügig erweitert.

Da das Raumangebot im Jahre 2000 aufgrund der Schülerzahlen nicht mehr ausreichte und eine Sanierung der alten Bausubstanz aus – wie es hieß – Kostengründen nicht verantwortet werden konnte, entschloss sich die Stadtvertretung nach eingehender Diskussion zu einem ebenerdigen Neubau am Otto-Backens-Weg. Die Bauarbeiten wurden 2009 aufgenommen, und im Jahr darauf konnten Schüler und Lehrer bereits den Schulbetrieb aufnehmen. Das Gebäude beherbergt zudem das Vereinsheim von Rödemisser Spielmannszug und Jugendblasorchester.

Zu den zahlreichen Vereinen, die die Entwicklungsgeschichte der einstigen Ortschaft und des heutigen Husumer Stadtteils geprägt haben, gehört auch der Schulverein. Er wurde noch im selben Jahr von nicht weniger als 150 Gründungsmitgliedern aus der Taufe gehoben. Und schon bei der ersten Vorstandssitzung wurde deutlich, dass sich die Arbeit des Vereins nicht auf die Förderung der Iven-Agßen-Schule beschränken würde, sondern dass er das gesamte Leben der Menschen im Ortsteil Rödemis durch vielfältige Aktivitäten und Veranstaltungen fördern und bereichern wollte.

Dazu gehört unter anderem die Rödemisser Festwoche, deren Geburtstunde in das Jahr 1956 fällt.