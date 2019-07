Ivanov und Egorov zu Gast

von hn

21. Juli 2019, 15:13 Uhr

Langenhorn | Im Rahmen des Langenhorner Orgelsommers treten morgen (23.) ab 20 Uhr der Organist und Kantor an St. Severin auf Sylt, Alexander Ivanov, sowie Dmitri Egorov, Countertenor aus St. Petersburg, auf. Arien und Orgelkonzerte von Georg Friedrich Händel und Kompositionen von Bach werden zu hören sein.

Alexander Ivanov ist seit 2005 Organist und Kantor an St. Severin auf Sylt. In Leningrad (St. Petersburg) geboren, besuchte er die renommierte Glinka-Chorschule für Knaben, war nach einer umfangreichen Ausbildung Assistent von Kirchenmusikdirektor Prof. Gerhard Dickel an der Hamburger Hauptkirche St. Michaelis (Michel) und konzertierte als Organist und Pianist in ganz Europa.

Der aus St. Petersburg stammende Countertenor Dmitri Egorov studierte zunächst Chorleitung und Orgel am dortigen Rimsky-Korsakow-Konservatorium, später an der Hochschule für Kirchenmusik in Herford und seit 2007 an der Musikhochschule der Mainzer Johannes-Gutenberg-Universität bei Prof. Eder mit Diplom-Abschluss 2009.